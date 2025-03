Una red contra la soledad juvenil

Publicado por Burgos Creado: Actualizado:

Un estudio llevado a cabo por el Observatorio Estatal de Soledad No Deseada señala que el 25,5 por ciento de los jóvenes españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años se sienten solos actualmente. Un dato que llama la atención, dado que siempre se ha relacionado este sentimiento con las personas más mayores. Estas cifras han hecho que tres residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, Alba González, María Pallás y Soraya Guitián, hayan decidido abordar este fenómeno en su Trabajo de Fin de Residencia. Así nació «Tu nudo, nuestra red», donde analizarán la soledad no deseada en adultos jóvenes entre 18 y 30 años. «Hay proyectos sobre soledad no deseada en ancianos y personas que se quedan viudas o son mayores y no tienen un apoyo familiar o social importante, pero no hay tanto conocimiento de este tema en jóvenes», explican las encargadas de llevar a cabo este trabajo. Decidieron aventurarse con este tema debido a que es bastante «desconocido», y creen que ha sido a raíz de la pandemia que se ha empezado a poner más de manifiesto. «Nos pareció un reto», afirman.

Partiendo desde los datos que recoge el estudio y su conocimiento como enfermeras, elaborarán un programa que permita ayudar a los jóvenes que afrontan una situación como esta. Para poder abordar este tema, han organizado cuatro talleres durante el mes de marzo, en los que podrán participar personas de entre 18 y 30 años que residan en la provincia de Burgos y cumplan con los criterios de soledad no deseada evaluada con la Escala de Soledad de De Jong Gierveld.

Estos encuentros se llevarán a cabo cada miércoles del mes de marzo, por la tarde, en la sala de educación maternal del Centro de Salud de Santa Clara. Para poder participar, las personas interesadas en hacerlo deben rellenar un formulario al que pueden acceder a través de la cuenta de Instagram del proyecto (@tunudonuestrared ), así como a través del QR que puede verse en los carteles promocionales del proyecto.

Durante estos talleres se llevarán a cabo diferentes dinámicas de reflexión grupal y de fomento de la comunicación, así como otras de carácter creativo, relajación o ejercicio físico. A esto se sumarán otras actividades didácticas con las que González, Pallás y Guitián buscan ayudar a los participantes a entender este fenómeno que atraviesan y tratar de identificar las emociones experimentadas y su origen. Las residentes confían en llegar al mayor número posible de personas, y poder así a estos adultos jóvenes que experimentan la soledad no deseada. «El formulario está abierto a todo el mundo que se quiera apuntar. Cuanta más gente venga, mejor», afirman. El objetivo que persiguen es generar relaciones sociales, mostrar alternativas de ocio y plantear acciones para prevenir la soledad no deseada en la comunidad joven de Burgos. Los datos del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada señalan que un 13,4 por ciento de la población española sufre de soledad no deseada, siendo además las mujeres las que más lo experimentan (14,8 por ciento) frente a los hombres (12,1 por ciento).

