Mañueco y Carlos Martínez se unen en el pacto contra la violencia de género

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder de la oposición autonómica socialista, acordaron ayer avanzar en la aprobación por consenso de la nueva ley integral contra la violencia de género, en la búsqueda de una posición común ante el impacto de los aranceles de Donald Trump en los sectores productivos de la Comunidad y en aprovechar las oportunidades industriales de la Estrategia Europea de defensa y seguridad.

Fernández Mañueco abrió ayer viernes con el secretario general del PSOE de Castilla y León, que no es procurador, la ronda de contactos con los representantes de los partidos políticos con presencia en las Cortes que anunció durante la celebración del debate de política general de la semana pasada. Durante casi dos horas el presidente de la Junta y Martínez, que asumió el liderazgo en el congreso de su partido celebrado el pasado mes de febrero, mantuvieron una reunión a solas en un «ambiente cordial y constructivo en el tono y en el espíritu de llegar al entendimiento», explicaron en declaraciones posterior Carlos Martínez y el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo.

Aranceles

Entre los avances, como coincidieron ambos comparecientes y también el secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, citado como representante de su partido, trabajar para llegar a un consenso en la aprobación del proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León a través de las enmiendas presentadas, lo que supone que el Grupo Socialista retire su proposición de ley sobre la materia.

También, buscar una posición de comunidad en línea con las medidas y propuestas de la Unión Europea y del Gobierno en contra de los aranceles fijados por la Administración norteamericana, en un asunto que se abordará en una reunión que convocará el presidente de la Junta con agentes políticos, sociales, Federación Regional de Municipios y Provincias y sectores productivos, aun sin fecha, como avanzó el consejero portavoz. La consejera de Industria, Leticia García, insistió ayer en reclamar una «visión de Estado» para enfrentar el posible impacto en las empresas de los aranceles anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump.

El tercer apartado se refiere a que Castilla y León «no se quede de brazos cruzados» y aproveche la oportunidad de la Estrategia Europea de defensa y seguridad para captar empresas que se instalen en la Comunidad, explicaron tanto Carlos Martínez como Fernández Carriedo.

La oposición socialista renuncia a registrar las renuncias de sus dos cargos en la Mesa de las Cortes tras confirmar el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, a Carlos Martínez que su grupo presentaría candidatos para cubrir las dos vacantes que se producirían en el órgano gestor de la Cámara.El líder autonómico socialista, Carlos Martínez, explicó tras su primera reunión con Fernández Mañueco que las sustituciones en la Mesa de las Cortes, que plantea su grupo y supondría la salida de Ana Sánchez y Diego Moreno, fue motivo de la conversación durante treinta segundos y antes de iniciar sentados la reunión, que se prolongó durante casi dos horas.«Han sido 30 segundos y lo ha sacado él, si hay vacantes estamos en la obligación de presentar candidatura», relató Carlos Martínez en la rueda de prensa para explicar el contenido de la reunión entre ambos mandatarios. De manera gráfica, el socialista afirmó que, tras recibir esa respuesta, está todo dicho y su grupo no va a arriesgarse a perder su actual representación en la Mesa de las Cortes.De esta manera, el pleno de las Cortes de Castilla y León, previsto para los días 8 y 9 de abril, no comenzará con la votación para elegir la Vicepresidencia segunda y la Secretaria primera, que ostentan Ana Sánchez y Diego Moreno, que seguirán en sus cargos, pese a que el partido les pidió la renuncia, que ellos aceptaron pero que no se materializará ante la posición expresada por Alfonso Fernández Mañueco. En relación a los cambios en la Mesa de las Cortes que pretende el Grupo Socialista, Fernández Carriedo y Francisco Vázquez, vicepresidente primero de la misma, coincidieron en que este grupo es quien tiene un problema, no el PP, y rechazaron que traslade cuestiones de índole interna a las instituciones.Sin embargo, el portavoz de la Junta puso en duda la versión de Carlos Martínez de que fue Mañueco quien aludió a los posibles relevos en este órgano rector de la Cámara nada más saludarse. «No he estado en el reunión, pero normalmente quien saca el problema es quien le tiene», apostilló. El PSOE no realiza cambios y Moreno y Sánchez se quedan en la Mesa de las Cortes