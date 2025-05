Quiñones ve una oportunidad en la vivienda industrializada

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró ayerque ve una «oportunidad» en la vivienda industrializada y un factor de «competitividad» para las empresas, porque «acelera los procesos de construcción, abarata los costos y tiene el círculo virtuoso perfecto para que sea un elemento importante en vivienda». Sin embargo, cargó contra la forma de actuar «unilateral» del Gobierno, como acostumbra», por no contar con la opinión de las comunidades autónomas en la elaboración del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Vivienda Industrializada, aprobado el martes en el Consejo de Ministros.

«Desconocemos toda información sobre ese Perte, solo por los medios de comunicación. El Gobierno no cuenta con los competentes en materia de vivienda, que somos los gobiernos autonómicos, pero estamos acostumbrados ya a esa política», apuntó Suárez-Quiñones, quien precisó que «lo que hace falta ahora es que este documento sea una realidad, conlleve aportaciones económicas reales y no sea el típico juego de unir ahí dinero ordinario que se pone en juego aunque no existiera ese Perte». «Lo está esperando la industria y las empresas y las administraciones», matizó.

El Consejo de Ministros aprobó el Perte de Vivienda Industrializada, dotado con 1.300 millones para construir e impulsar vivienda a un precio asequible, ya sea para venta o alquiler.