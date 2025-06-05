Así reparte Sacyl las 539 plazas para médicos residentes por especialidad y provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha anunciado hoy, a través del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la convocatoria de 539 plazas del programa de fidelización y cobertura asistencial dirigido a médicos residentes que finalizan su formación especializada, tanto en la comunidad como en otras zonas.

Esta iniciativa, diseñada para reforzar el sistema sanitario, destina 294 plazas a hospitales y 245 a Atención Primaria, con un enfoque especial en Medicina Familiar (139 plazas), Pediatría (34 plazas) y áreas rurales (72 plazas). El acto público de adjudicación de destinos se celebrará de forma telemática el 16 de julio.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es la reserva de plazas específicas para el ámbito rural en Medicina Familiar y en hospitales comarcales como Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo, así como en complejos asistenciales más pequeños como Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora y El Bierzo. Esta medida busca garantizar la cobertura sanitaria en áreas de difícil acceso y fortalecer la atención en centros de menor tamaño.

Distribución de plazas hospitalarias

De las 294 plazas hospitalarias, el Complejo de Zamora lidera con 33 puestos, seguido por El Bierzo (32), Palencia (29), Soria (30), Segovia (25) y Ávila (24). Otros centros destacados incluyen el Hospital de Burgos (24 plazas), Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (22), Medina del Campo (19), León (17), Salamanca (13), Clínico de Valladolid (12) y Santos Reyes de Aranda de Duero (12). Algunas plazas se compartirán con hospitales de referencia en Valladolid y Salamanca.

En cuanto a las especialidades, destacan Urgencias hospitalarias (23 plazas), Anestesiología y Reanimación (22), Oncología (18), Radiodiagnóstico (17), Medicina Interna (16), Cardiología (14) y Psiquiatría (14), cubriendo así los servicios más demandados.

Pediatría y Medicina Familiar en Atención Primaria

En Atención Primaria, las 34 plazas de Pediatría se distribuyen principalmente en El Bierzo (7 plazas), León (6), Valladolid Este (5) y Burgos (4), con asignaciones también en Segovia, Ávila, Palencia, Zamora, Soria y Salamanca. Estas plazas, muchas en zonas rurales o de difícil cobertura, buscan garantizar la atención pediátrica en centros de salud como Bembibre, Cacabelos, Íscar o Vitigudino.

Por su parte, las 72 plazas de Medicina Familiar en el ámbito rural se reparten entre Burgos (15), Segovia (12), Salamanca (10), Zamora (9), Ávila (7), Valladolid Oeste (4), Soria (4), León (4), Valladolid Este (3), Palencia (2) y El Bierzo (2). Estas plazas, ubicadas en centros como Medina de Pomar, Cantalejo o Béjar, incluyen incentivos para hacerlas más atractivas.

Incentivos para médicos fidelizados

Los médicos asignados a plazas rurales y de Pediatría en Atención Primaria contarán con incentivos específicos, como formación de posgrado financiada hasta 2.000 euros, cursos de doctorado al 100%, participación en proyectos de investigación y estancias formativas en centros nacionales o internacionales con hasta 4.000 euros de financiación. Además, se ofrecerán calendarios flexibles y posibles incentivos adicionales para destinos de difícil cobertura.

Fidelización ordinaria y enfermería

Las 139 plazas de fidelización ordinaria se concentran en capitales de provincia, con Burgos (25), León (17) y Valladolid Este (16) a la cabeza. Estas plazas implican una asignación funcional a una zona básica de salud principal (preferentemente urbana) y otra secundaria, con una distribución variable de la jornada durante tres años (50% el primer año, 40% el segundo y 30% el tercero).

Además, se mantiene la modalidad de fidelización para residentes doctores y se introduce el Premio EIR Excelente para enfermería, que otorgará un nombramiento de tres años en un único centro a los mejores residentes de cada especialidad.

Un impulso al sistema sanitario

Con esta convocatoria, Castilla y León busca no solo fidelizar a los médicos residentes, sino también garantizar la cobertura sanitaria en zonas rurales y hospitales comarcales, mejorando el acceso a la atención médica en toda la región. Para más información, consulta el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).