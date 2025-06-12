Suspensión de trenes, cambios de horarios y fechas: así es el plan de Renfe durante la obra de la segunda vía del AVE a León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se acerca un verano caliente en los viajes de tren. La construcción de la segunda vía del AVE entre León y Palencia -de Palencia a Chamartín ya existe- generará una cascada de incidencias que son necesario conocer dado que las obras y cortes se realizarán durante los meses de verano, temporada alta para los trayectos ferroviarios.

La afectación por las obras en el Corredor Norte no está definitivamente cerrada, ya que abarcará hasta finales de verano. No obstante ya se empiezan a conocer las primeras restricciones y la preocupación inunda a los viajeros, puesto que la venta de billetes está bloqueada.

Renfe modificará temporalmente el servicio de alta velocidad en la conexión Asturias-León-Madrid entre el 7 y el 20 de julio, con motivo del avance de las fases en las obras de duplicación de la vía de alta velocidad que Adif está realizando en el tramo Palencia-León, y que dejan temporalmente fuera de servicio el cambiador de ancho de Vilecha (León). La modificación para facilitar la movilidad de los viajeros se traduce en una mayor duración de los tiempos de viaje y en la reestructuración de la oferta durante esos días.

Del 7 al 10 de julio todos los servicios de la línea de AV se van a realizar por la vía de ancho convencional entre León y Valdestillas (Valladolid). Al no poder circular por la vía en la que se están realizando las obras, los trenes incrementarán 40 minutos de media la duración del viaje, además de modificar los horarios de salida y/o llegada.

Durante este periodo, y debido a los trabajos de mejora, no circularán los dos servicios AVE León-Madrid-Valencia. El AVE León-Madrid-Alicante pasará a realizarse como servicio Alvia entre León y Madrid. Además, los AVE 5721 y 5750 entre Gijón y Castelló, y los AVE 4161 y 4060 entre Gijón y Madrid, no realizarán parada en la terminal leonesa.

La parada comercial en León se hará en el andén subterráneo. Los trenes con salida de Asturias saldrán de origen con los asientos en sentido contrario a la marcha hasta León donde, tras realizar la maniobra de cambio de ancho, el sentido se normalizará.

Periodo del 11 al 20 de julio

Durante los siguientes diez días, únicamente estará disponible para circular una de las vías de la línea de alta velocidad entre Palencia y León, y el cambiador de Vilecha seguirá sin estar operativo. Esta circunstancia conlleva una modificación de las marchas horarias de los trenes para evitar cruces en esa vía única.

El Intercity 4179 Madrid Chamartín-Ponferrada circulará por la vía convencional entre Valdestillas y León. Los AVE León-Valencia seguirán sin circular durante este periodo y la parada comercial en León se realizará en el andén de superficie.

Desde el 21 de julio se retomará la circulación en doble vía, al igual que en el periodo ya anunciado de obras del 16 de junio al 6 de julio, con incrementos en el tiempo de viaje de los trenes Asturias-Madrid de unos 12 minutos, al tener que hacer la maniobra de cambio de ancho en el cambiador de Clasificación, en lugar de en el de Vilecha. Los AVE 5071 y 5170 entre León y Valencia volverán a circular el 30 de septiembre.

Con motivo de estas mejoras en la infraestructura que afectan al servicio ferroviario durante esos días, con modificaciones y cambios horarios, Renfe recomienda a los viajeros consultar los horarios con antelación a través de todos sus canales de información.

El tren Barcelona-Vigo-Coruña

Renfe modifica temporalmente los horarios de su servicio Alvia transversal con origen en Barcelona y destino Galicia/Salamanca desde el 17 de junio con motivo de las obras de duplicación de vía que Adif realiza en el tramo Palencia-León.

Debido a estas obras de mejora, el tren circulará por la línea de ancho ibérico en un tramo que actualmente se realiza por la línea de alta velocidad, por lo que el tiempo de viaje hacia Galicia aumentará una media de 44 minutos.

Desde el 17 de junio, este servicio Alvia que sale en doble composición desde Barcelona, realizará la maniobra de desacople en Venta de Baños, en lugar de en Miranda de Ebro, como es habitual. Desde allí, una de las ramas continuará hacia Salamanca manteniendo el mismo horario que en la actualidad, y la otra rama continuará su trayecto hacia Galicia circulando entre Burgos y León por la vía convencional, en lugar de hacerlo por la vía de alta velocidad. Esta circunstancia temporal provoca ese incremento en los tiempos de viaje hacia Galicia.

En el caso del Alvia con destino Vigo Guixar, se modifica la hora de llegada a las 23:37h., y el Alvia con destino A Coruña, lo hace a las 23:07h. Del 7 al 10 de julio la operativa para desarrollar las obras, volverá a modificar levemente los horarios, llegando a Vigo a las 23:47h. y a A Coruña a las 23:15h.

En sentido inverso, el servicio Alvia con origen en Galicia realizará la maniobra de acoplamiento con la rama que procede de Salamanca en la estación de Burgos Rosa Manzano, manteniendo sus horarios habituales excepto en el periodo del 7 al 10 de julio. Durante estos cuatro días, se adelanta la salida del Alvia desde Vigo a las 6:53h., y desde A Coruña a las 7:22h., y la rama con origen en Salamanca saldrá a las 12:24h. Del 7 al 10 de julio, el acoplamiento de la composición procedente de Galicia con la de Salamanca, se llevará a cabo en la estación de Venta de Baños.

Los billetes Barcelona-Galicia/Salamanca ya están disponibles en los canales oficiales de la compañía: taquillas, máquinas autoventa, en el teléfono 912 320 320, app Renfe y en www.renfe.com