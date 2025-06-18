Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en la N-525 en Villanázar

Archivo - El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta.112 DE CASTILLA Y LEÓN - Archivo

Publicado por Europa Press

Un joven de 18 años ha fallecido este martes en un accidente de tráfico, tras el choque entre un camión y una moto, en la N-525 en el municipio de Villanázar (Zamora), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 20.05 horas de este martes, tras recibirse varias llamadas en la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León avisando de un accidente en el kilómetro 14 de la N-525, en el municipio de Villanázar (Zamora).

Los alertantes advirtieron de un choque entre un camión y una moto en la que iban dos varones, y pidieron asistencia para uno de ellos que se encontraba inconsciente. Posteriormente, el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León dio aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que enviaron una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y una UVI móvil.

A su llegada, tal y como ha comunicado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del joven de 18 años. Asimismo, atendió al segundo ocupante de la moto, otro varón de la misma edad, que fue dado de alta en el lugar.