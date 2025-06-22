El gasto de turistas extranjeros crece un 13% en cuatro meses, hasta los 281 millones

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León recibió 387.537 viajeros internacionales en los cuatro primeros meses de 2025, un 15,9 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. La Comunidad registró 53.313 foráneos más que en el primer cuatrimestre de 2024, lo que se traduce en que el gasto total de los turistas extranjeros crezca un 13,3 por ciento, hasta llegar a los 281,6 millones de euros. En concreto, cada visitante gastó una media de 727 euros, por debajo de los 744 euros registrados entre enero y abril. Una cifra que está relacionado con la estancia media, que ha pasado de los 5,4 días contabilizados en los primeros meses del año 2024 a los 5,3 de 2025.

La Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras demuestra la recuperación del sector tras la pandemia, ya que el número de turistas internacionales no ha parado de crecer. Frente a los 208.461 extranjeros que llegaron a la Comunidad en el primer cuatrimestre de 2022 se ha saltado a la cifra de 387.537 en el mismo periodo de 2025, que es casi el doble. Entre medias, están los 316.696 del año 2023 y los 334.224 del ejercicio pasado.

El año pasado, hubo un total de 1,3 millones de turistas extranjeros, por lo que todo hace indicar que esa cifra se superará en 2025. No en vano, en el primer cuatrimestre ya han visitado la Comunidad casi un 30 por ciento de los que lo hicieron en todo 2024 y faltan los meses fuertes de verano. El incremento interanual duplica, con creces, la subida en el conjunto de España.