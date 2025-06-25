Las Cortes rechazan crear un parque público de vivienda autonómico para bajar los precios

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles una iniciativa presentada por el Grupo Socialista que, entre otras medidas, pedía la creación de un parque público de vivienda social de titularidad autonómica que incluyera la rehabilitación de viviendas vacías, la movilización del suelo público disponible y la promoción directa de nuevas viviendas.

La iniciativa, presentada en forma de proposición no de ley por la procuradora socialista Laura Pelegrina ha contado con el apoyo de los grupos UPL-Soria Ya y Mixto, pero ha decaído por el rechazo del Grupo Popular y de Vox.

Además del parque público, la PNL instaba a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las viviendas financiadas con fondos públicos mantengan su calificación como viviendas protegidas o a crear una base de datos que recoja información sobre la oferta de vivienda y los precios reales de compraventa y alquiler en Castilla y León.

Finalmente, otros puntos de la iniciativa pedían incrementar la inversión autonómica en políticas públicas de vivienda o aprovechar el suelo público disponible para la promoción de vivienda asequible y protegida, especialmente en los municipios con mayor demanda.

En cuanto al debate parlamentario, desde el Grupo Popular, la procuradora Mercedes Cófreces ha subrayado que las políticas de vivienda son ya una "prioridad absoluta" de la Junta de Castilla y León y ha tildado de "fracaso" todas las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España para atajar este problema.

"Dejen que España recupere su dignidad", ha cerrado su intervención la procuradora popular, en alusión a la situación política que se vive en el país.

Mientras, desde Vox, el procurador Ignacio Sicilia ha criticado a las políticas de la Junta en vivienda por "ineficaces", pero también ha responsabilizado de este problema al Gobierno de España y al PSOE: "La culpa es del bipartidismo, como la corrupción", ha añadido.

"Tocan las teclas equivocadas y solo generan inseguridad", les ha reprochado el procurador de Vox a los socialistas.

Ya desde el Grupo UPL-Soria Ya, aunque han apoyado esta iniciativa, el portavoz soriano, Ángel Ceña, ha puesto el foco en el problema de vivienda en las zonas rurales, por lo que ha propuesto en una enmienda crear un plan específico de vivienda para estas zonas.

Ya desde el Mixto, mientras que el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha pedido al Gobierno de España que "intervenga" en el mercado; el procurador Francisco Igea ha afirmado que los bonos y ayudas del Gobierno solo han servido para "transferir" el dinero a los propietarios y el portavoz de Por Ávila, Pedro Pascual, ha pedido compromiso con esta materia por ser un "compromiso ético con las generaciones futuras".