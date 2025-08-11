La Diputación de León transfiere los fondos del 'Programa Crecemos' para conciliación familiar a los primeros 31 ayuntamientos

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ya ha activado los fondos comprometidos del 'Programa Crecemos', financiado con la Junta de Castilla y León, y del que se benefician los 39 municipios de la provincia que han solicitado adherirse a esta iniciativa de conciliación familiar.

Los primeros 31 que han cumplimentado las justificaciones necesarias ya han recibido la cuantía, que asciende a 33.800,28 euros por cada ayuntamiento, lo que ha supuesto, por parte de la Diputación, un desembolso de más de un millón de euros, en concreto 1.047.808,68 euros.

Los municipios que han solicitado esta ayuda son: Almanza, Boñar, Cabañas Raras, Carracedelo, Castrocontrigo, Chozas de Abajo, Cubillos del Sil, Encinedo, Folgoso de la Ribera, Fresno de la Vega, Garrafe de Torío, Gordaliza del Pino, Hospital de Órbigo, La Pola de Gordón, Laguna de Negrillos, Llamas de la Ribera, Mansilla de las Mulas, Mansilla Mayor, Matallana de Torío, Molinaseca, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Prioro, Puente de Domingo Flórez, Riaño, San Emiliano, Santa Marina del Rey, Soto y Amío, Toral de los Vados, Val de San Lorenzo, Valdefresno, Valderrueda, Vega de Espinareda, Vega de Valcarce, Vegas del Condado, Villafranca del Bierzo, Villagaton, Villamañán y Villaquejida.

En total, son 1.318.231,2 euros los que aportan la Diputación de León y la Junta de Castilla y León en esta iniciativa incluida en el Acuerdo Marco suscrito en febrero de 2024 con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, que pretende financiar la Red de Protección a la Familia mediante medidas como el 'Programa Crecemos', que llega a centros infantiles de 0 a 3 años con el objetivo de apoyar a las familias y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Al mismo tiempo, contribuye a generar empleo, esencialmente femenino, y a fijar población en el medio rural.