El fuego avanza de forma "explosiva" en León y mantiene desalojadas a 3.000 personas

El balance que el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ofreció en la noche de este jueves tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) deja una cifra de más de 3.000 personas evacuadas a consecuencia de los diversos incendios que registra la provincia de León.

Las últimas decisiones sobre desalojos afectan a tres pedanías de Ponferrada. En concreto han sido Espinoso de Compludo (80 personas), San Cristóbal de Valdueza (200 personas) y Manzanedo de Valdueza (50 personas)

A última hora de la tarde de ayer, la policía nacional ya había desalojado Montes de Valdueza (11 personas), Peñalba de Santiago (40 personas) y Bouzas (400), dado que el fuego del incendio de Llamas de Cabrera, que se mantiene en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) ha superado la carretera del Morredero.

Respecto al comportamiento de los incendios comentó que los técnicos lo definen como “explosivo”, con la combinación de fuertes vientos con una baja humedad, altas temperaturas y el calentamiento del ambiente por el propio incendio. Es el caso del de Barniedo, cuya velocidad haobligado al desalojo de Portilla de la Reina. “Esta noche, sobre todo, se va trabajar en defensa del pueblo de Llánaves de la Reina y también mañana a primera hora se va proceder de una forma importante con medios aéreos, fundamentalmente, y también con máquinas, se va a intentar atajar el incendio y que no se nos vaya”, comentó. También se trabaja en la evacuación de unas 200 personas que se encuentran en el refugio de Collado Jermoso, para los que se busca una ruta segura con la colaboración de la Guardia Civil.

En cuanto a la situación de las carreteras, permanecen cortadas la LE-621 desde Barniedo hasta Llánaves de la Reina la LE-174 desde Pombriego a Llamas de Cabrera, la L·-7311 desde Odollo, la LE-5228 en la subida al Morredero y la LE-2703 desde Portilla de la Reina. Durante la madrugada también se procedió al corte de la LE- 5228 que la altura de la localidad de Salas de los Barrios

En la provincia de León, resumió, hay18 incendios de los que 10 están especialmente activos. “Hacen falta muchísimos medios”, recalcó para atajar una situación “complicada, compleja y esperemos que con los medios que podamos contar en las próximas horas vaya mejorando”.