La Junta recomienda evitar actividades de esfuerzo físico ante los niveles elevados de partículas por los incendios

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta recomienda tomar medidas de precaución y evitar las actividades que impliquen esfuerzo físico ante las altas concentraciones de partículas como consecuencia de los incendios forestales que se están produciendo en el oeste de Castilla y León, en la comunidad autónoma de Galicia y en Portugal.

Según informa la Consejería en un comunicado remitido a Ical, los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian unos niveles elevados de partículas en todo el oeste de la Comunidad, que son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales que se están produciendo en esta zona de Castilla y León, Galicia y Portugal.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda por ello tomar medidas de precaución ante estas altas concentraciones, como evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población. Este aviso afecta a la mitad oeste de Castilla y León y, fundamentalmente a El Bierzo.

Aunque la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para intentar minimizar la afección de estas partículas, recomienda informase a través de las diversas aplicaciones que permiten conocer la calidad del aire.