Corte parcial del tráfico en León capital con motivo del tránsito del ganado ovino este viernes

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado del corte parcialmente al tráfico en varias vías públicas con motivo del tránsito de un rebaño de unas 1.500 ovejas hacia Puente Castro (León), que tendrá lugar este viernes día 22 en la capital leonesa.

Los cortes se efectuarán de forma progresiva desde las 09.00 hasta las 12.00 horas, los cuales afectarán al tráfico rodado de la avenida Portugal, la avenida Fernández Ladreda, la carretera Vilecha, la avenida Carrero Blanco, la calle Los Aluches, la avenida La Lastra, la calle La Flecha, la avenida San Froilán y la travesía Cirujano Rodríguez.

La Policía Local recomienda a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas, además de que los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.