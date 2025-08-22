Renfe refuerza la estación de Valladolid con 18 nuevos operadores comerciales
Proceden de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2025
El operador ferroviario Renfe dio la bienvenida esta semana en Valladolid a 18 nuevos integrantes de la plantilla, procedentes de la Oferta Pública de Empleo (OPE), celebrada el pasado mes de mayo de 2025, y que prestarán servicio como operadores comerciales para reforzar la venta y atención al cliente en estaciones.
Los nuevos trabajadores, que ejercerán sus funciones en diferentes estaciones de Castilla y León atendiendo a las necesidades de los viajeros, han completado en las últimas semanas un proceso de formación impartido por personal especializado de Renfe, orientado a facilitar su incorporación a la empresa y a adquirir los conocimientos técnicos específicos del puesto que van a desempeñar, informa Ical.
La llegada de nuevos profesionales a la plantilla “abre oportunidades de promoción interna para los empleados, reafirmando así el compromiso de la compañía con el desarrollo profesional y la valorización de sus trabajadores”, indicaron desde Renfe.
La compañía realiza convocatorias recurrentes a través del portal de empleo para la incorporación de personal a través de procesos de OPE, con el objetivo de seguir fortaleciendo los grupos de trabajo y garantizar la cobertura de las necesidades organizativas y la mejora del servicio.
Con estas convocatorias se afronta un proceso de renovación de la plantilla derivado de las jubilaciones y desvinculaciones y de los distintos procesos de movilidad y promoción interna. Así mismo, consolida equipos de trabajo sumando a estos nuevos profesionales.