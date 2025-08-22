Renfe refuerza la estación de Valladolid con 18 nuevos operadores comerciales

Publicado por Ical Valladolid Creado: Actualizado:

El operador ferroviario Renfe dio la bienvenida esta semana en Valladolid a 18 nuevos integrantes de la plantilla, procedentes de la Oferta Pública de Empleo (OPE), celebrada el pasado mes de mayo de 2025, y que prestarán servicio como operadores comerciales para reforzar la venta y atención al cliente en estaciones.

Los nuevos trabajadores, que ejercerán sus funciones en diferentes estaciones de Castilla y León atendiendo a las necesidades de los viajeros, han completado en las últimas semanas un proceso de formación impartido por personal especializado de Renfe, orientado a facilitar su incorporación a la empresa y a adquirir los conocimientos técnicos específicos del puesto que van a desempeñar, informa Ical.

La llegada de nuevos profesionales a la plantilla “abre oportunidades de promoción interna para los empleados, reafirmando así el compromiso de la compañía con el desarrollo profesional y la valorización de sus trabajadores”, indicaron desde Renfe.

La compañía realiza convocatorias recurrentes a través del portal de empleo para la incorporación de personal a través de procesos de OPE, con el objetivo de seguir fortaleciendo los grupos de trabajo y garantizar la cobertura de las necesidades organizativas y la mejora del servicio.

Con estas convocatorias se afronta un proceso de renovación de la plantilla derivado de las jubilaciones y desvinculaciones y de los distintos procesos de movilidad y promoción interna. Así mismo, consolida equipos de trabajo sumando a estos nuevos profesionales.