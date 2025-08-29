Luz verde y 116 M€ para que la A-62 tenga el tercer carril entre Tordesillas y Simancas

Tráfico denso de salida de Valladolid por la A-62 a la altura de la localidad de Simancas.Rubén Cacho

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de construcción para mejorar la capacidad y funcionalidad del tramo de la Autovía A-62, entre los municipios vallisoletanos de Simancas y Tordesillas, en concreto para disponer de un tercer carril por sentido que aligere el intenso tráfico que soporta ese punto.

El proyecto afecta al tramo comprendido entre el punto kilométrico 140,5 y el 151 de la A-62 (10,5 kilómetros), para lo que dispone de un presupuesto inicial de 116,1 millones de euros. Se trata de una aprobación provisional para someterlo posteriormente a información pública a efectos de lo establecido en la ley de Expropiación Forzosa, lo que implica la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La A-62 forma parte de la Red Transeuropea de Transporte ya que se trata de una autovía que facilita la accesibilidad a todo el territorio nacional, al articular el tráfico en la ruta Francia-España-Portugal, y por la que circulan los principales flujos de viajeros y mercancías, formando parte de los principales itinerarios europeos de tráfico internacional.

El objeto del proyecto es la definición de las actuaciones necesarias para mejorar la movilidad, por lo que además del tercer carril el proyecto prevé la reordenación de accesos y la remodelación de los enlaces existentes.

Entre otras actuaciones, el Ministerio propone cuatro pasos superiores de nueva ejecución, incluyendo un nuevo paso superior para uso agropecuario; una nueva estructura para paso inferior de fauna sobre el encauzamiento del Arroyo de la Reguera; un viaducto; tres estructuras de ramales en el enlace A-62/A-6 y dos muros de contención de tierras. La longitud del tronco principal del tramo es de 10,5 kilómetros, sobre los que se ha proyectado el ensanche de plataformas para disponer tres carriles básicos por sentido.