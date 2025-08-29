Desalojan a dos bomberos forestales que mostraron carteles contra Quiñones y Mañueco

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha mandado desalojar de la tribuna de invitados a dos bomberos forestales que, durante la sesión, han mostrado carteles para criticar la gestión de la Junta en la crisis de incendios.

Los hechos se han producido en el turno de réplica de Alfonso Fernández Mañueco. "No hemos podido más. Es difícil aguantarse cuando has estado ahí, dentro de los incendios y oyes todas estas mentiras", ha explicado una de las integrantes del operativo expulsada.

Los dos profesionales han mostrado dos carteles, uno en el que pedían la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el otro que rezaba: 'Mañueco, no había medios suficientes'.

En la previa del pleno, cerca de 500 personas, según datos de la Policía Nacional, se han concentrado frente a las Cortes para exigir "forestales públicos y estables", "responsabilidades políticas" y la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, así como el cese del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.