La Guardia Civil investiga el accidente mortal de un motorista francés

La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente mortal de un motorista francés de 55 años que tras colisionar con una ambulancia, este pasado viernes en Zamora, fue atropellado por otro vehículo que no paró y cuyo conductor ha sido detenido.

El siniestro tuvo lugar el mediodía de este pasado viernes en la carretera CL-605, a las afueras de Zamora, y en él también resultó herida otra motorista francesa, de 53 años, que viajaba en otra motocicleta y cuya vida no corre peligro, ha informado este lunes el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

El motociclista fallecido, tras colisionar por alcance con la ambulancia, salió proyectado al carril contrario y le pasó por encima el vehículo que no se detuvo, pero del que quedó el parachoques y la matrícula en el lugar del suceso.

Gracias a ello se logró identificar, localizar y detener al conductor de ese turismo, ha añadido el subdelegado.

Las circunstancias del siniestro, así como las posibles conductas delictivas, las investiga ahora la Guardia Civil, que tiene identificadas a todas las personas implicadas en el siniestro y está a la espera de recibir el informe de la autopsia practicada en el Instituto Anatómico Forense de Zamora.

El accidente, que tuvo lugar a la altura del kilómetro 169 de la CL-605, se produjo horas antes del inicio de la operación retorno de agosto, en la que no se ha registrado ningún accidente mortal ni con heridos graves en la provincia de Zamora.