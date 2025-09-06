Detenido por estafar 960 euros a una mujer con un falso alquiler de piso en Valladolid

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de estafa tras haber engañado a una mujer para cobrarle 960 euros en conceptos de reserva y mensualidad de un falso alquiler de un piso en la ciudad.

Los hechos fueron denunciados por la víctima el pasado día 11 de junio en dependencias de la Policía Nacional, donde relató cómo buscaba un piso de alquiler en un conocido portal inmobiliario, en el que se interesó por uno con unas condiciones de pago y características que le resultaron muy atractivas.

La víctima se puso en contacto con un número de teléfono móvil que figuraba en el anuncio de alquiler y le indicaron que para enseñar la vivienda se requería un ingreso de 480 euros en concepto de reserva, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

La persona con la que habló le dijo que ese dinero posteriormente quedaría depositado como fianza del alquiler, acordando una mensualidad de 480 euros también.

La víctima, acuciada por la necesidad de encontrar un piso de alquiler y dando por muy buenas las fotos y condiciones del inmueble anunciado, tuvo miedo de que si no realizaba el pago perdería la supuesta oferta de alquiler.

Por ello realizó un pago a través de la plataforma Bizum a un número de teléfono que le indicó la persona con la que habló, de 480 euros en concepto de reserva.

Poco después esa persona le comunicó que un mensajero se personaría en su domicilio para llevarle el contrato de alquiler del inmueble con unas llaves del mismo, y que le tendría que dar a ese mensajero 480 euros en efectivo, en concepto de primera mensualidad.

Cuando un hombre le entregó en su casa una caja precintada, le pagó el dinero en efectivo y procedió a abrir la caja esperando que contuviera el contrato y las llaves.

En el interior de la caja solo había panfletos del portal inmobiliario, papeles en blanco y monedas de céntimo y de dos céntimos de euro, hasta sumar siete céntimos. Cuando la mujer quiso decírselo al supuesto mensajero, este ya se había marchado.

La denuncia pasó a manos de los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que iniciaron labores policiales tendentes a la identificación del hombre receptor del dinero.

Una vez que lo identificaron plenamente, procedieron a su detención en la mañana del 4 de septiembre como presunto autor de un delito de estafa.

Tras finalizar las diligencias policiales y oír en declaración al detenido, se trasladó lo actuado a la autoridad judicial y el hombre quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando lo requiera.