CyL participa en una guía europea para impulsar procesos productivos más sostenibles en el sector agroalimentario

La Junta, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ha participado en la edición de una guía de buenas prácticas enmarcada en el proyecto europeo 'Plant Power' con el objetivo de facilitar a los profesionales del sector agroalimentario la incorporación de soluciones tecnológicas que hagan más sostenibles sus procesos productivos.

El documento, coordinado por la Universidad de Nitra (Eslovaquia), cuenta con la participación de socios de España --entre ellos el ITACyL y la Universidad de Valladolid--, Irlanda, Grecia y Dinamarca, y recoge ejemplos inspiradores de empresas que han transformado sus procesos productivos mediante estrategias sostenibles, tecnologías emergentes y principios de economía circular.

La guía reúne experiencias prácticas de cinco países europeos que contribuyen a la mejora tecnológica, la sostenibilidad y el desarrollo territorial, claves para el futuro agroalimentario, según han detallado fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

CASOS DESTACADOS

Entre los casos destacados figuran tres ejemplos de Castilla y León, entre ellos Molinos del Duero - Alere Vital (Zamora), que ha desarrollado harinas germinadas con propiedades nutricionales mejoradas mediante técnicas de germinación controlada y secado de bajo impacto.

También el caso de Hiperbaric (Burgos), "pionera" en tecnologías de conservación por alta presión hidrostática (HPP), que permiten producir alimentos y bebidas vegetales seguras, sin aditivos y con mayor vida útil.

Asimismo figura NaturSnacks (Valladolid), que ha introducido procesos de deshidratación para transformar excedentes de frutas y verduras en snacks saludables, fomentando la economía circular y la producción local.

La Guía de Buenas Prácticas para la Innovación en Productos Vegetales, disponible en acceso libre en la web del proyecto ( https://plantpowerproject.eu/), es el primer resultado de las cinco líneas de trabajo de Plant Power.

Este proyecto europeo tiene como objetivo impulsar la innovación tecnológica en el sector agroalimentario y facilitar la creación de recursos educativos abiertos (OER) para la formación profesional, apoyando la transición hacia un modelo alimentario sostenible, saludable e inclusivo.

La Administración autonómica ha destacado que con esta participación, el ITACyL reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la innovación aplicada al medio rural y el fortalecimiento de redes internacionales que trabajan por un sistema alimentario más equilibrado, responsable y alineado con los retos globales.