Puente, sobre el anuncio millonario para Inobat: "Es bonito ver que el trabajo da resultados, aunque nunca sea fácil"

“Es bonito ver que el trabajo da resultados, aunque nunca sea fácil. ¡Feliz día de la Patrona de Valladolid!”. Así valoró el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su cuenta de la red social X, el anuncio que realizó hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una inversión del Ejecutivo nacional de 50 millones de euros para el desarrollo de una nueva gigafactoría de baterías en Valladolid, que será construida por Inobat Iberia.

Puente recordó que un 15 de enero de 2023, cuando todavía era alcalde de Valladolid, salió a las 4 horas de su casa camino de Bratislava (Eslovaquia), acompañado de la por aquel entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, para “trabajar en la implantación de Inobat en Valladolid tras el interés mostrado por esa empresa”.

En la publicación realizada en X, recogida por Ical, acogió con buen grado que hoy se conozca que dicho proyecto haya sido seleccionado en el PERTE Vec III del Gobierno de España. “Es bonito ver que el trabajo da resultados”, remarcó Puente.

Según explicó Pedro Sánchez durante la clausura de la jornada ‘España, vanguardia de la industria verde’, celebrada en Madrid, la iniciativa de Inobat en Valladolid permitirá crear 260 empleos directos y 500 indirectos gracias a una inversión total de 700 millones de euros.