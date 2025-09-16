La economía crece un 3,1% en el segundo trimestre de 2025

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El PIB de Castilla y León registró en el segundo trimestre del año un incremento en la tasa interanual del 3,1 por ciento, lo que reduce en una décima el aumento del trimestre anterior, pero mantiene el crecimiento de la economía de la Comunidad por encima de las previsiones realizadas por la Junta. Carriedo aseguró que Castilla y León va a crecer por encima del dos por ciento que el Gobierno autonómico había estimado en un primer momento «aunque haya desaceleración» en el segundo semestre del año, motivo por el que se actualizarán las cifras de crecimiento para 2025 en la propuesta de techo de gasto que se presentará en el Parlamento autonómico. Apuntó que la subida en la economía de la Comunidad viene marcada por el buen comportamiento del sector servicios y el industrial, que sitúa el crecimiento del PIB en Castilla y León por encima de la media nacional (2,8 por ciento), del conjunto de la Unión Europea (1,6 por ciento) e incluso más del doble de la zona euro (1,5 por ciento). En concreto, Carriedo señaló, como uno de los factores para el crecimiento de la economía de la Comunidad, el «empuje» del sector servicios en el ámbito de la oferta, que aumentó un 3,9 por ciento en el segundo trimestre con la información y las comunicaciones (9,7%), las actividades científicas y técnicas (5,9 por ciento) y el comercio y la hostelería (4,4%) como principales baluartes, pese al descenso de las dos últimas con respecto al crecimiento del pasado trimestre.

También hizo mención al «buen comportamiento» del sector industrial, no solo desde la perspectiva de la oferta, donde el crecimiento en el segundo trimestre fue del 2,1 por ciento interanual, que respalda a la Comunidad como la que mayor aumento experimenta según los datos del INE; sino también en el ámbito de la demanda, dado que el crecimiento de la demanda interna, del 3,5 por ciento, se sustenta sobre el aumento del 7,2 por ciento en la inversión en bienes de equipo. Sin embargo, especificó que aunque la agricultura y la ganadería recuperan la senda del crecimiento, con un aumento del 0,7 por ciento interanual, «los precios no están acompañando», lo que reduce exponencialmente la subida con respecto a 2024, por encima del 10%.