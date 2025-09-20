La Junta declara de nivel 1 el incendio forestal originado de noche en Pendilla de Arbás

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León declaró este sábado el nivel uno del Índice de Gravedad Potencial el incendio forestal declarado en la noche de ayer en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, perteneciente al término municipal de Villamanín.

El fuego se inició a las 23.40 horas por motivos que todavía se desconocen y su elevación a nivel 1 del IGR se debe a la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que puede suponer leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras.

En el lugar trabajan en este momento una decena de medios, entre los que se encuentran cuatro agentes medioambientales o celadores, tres cuadrillas terrestres, dos bulldozer y una autobomba.