Carriedo exige a Sánchez cambios normativos y redes eléctricas para favorecer el autoconsumo energético en Castilla y León

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, pedirá el viernes al secretario de Estado de Energía del Gobierno de España, Joan Groizard, que el Ejecutivo nacional invierta en redes eléctricas en Castilla y León y haga las modificaciones normativas necesarias a nivel nacional para favorecer el autoconsumo energético en la Comunidad.

La reunión entre ambos dirigentes servirá así, según informó Carriedo en declaraciones recogidas por Ical, para valorar la documentación enviada por la Junta al Gobierno en la que se calcula que el sector industrial de la Comunidad sumaría en torno a 15.000 millones de euros de inversión «pendientes de obtener seguridad en el suministro eléctrico».

Por tanto, y para superar esos «problemas» en el acceso a las redes de consumo que las empresas «encuentran para poder instalarse» en Castilla y León, Carriedo pedirá al Gobierno inversiones en redes eléctricas y cambios normativos que favorezcan el autoconsumo como forma de asegurar el suministro eléctrico a estas empresas que se quieren instalar en la Comunidad.

Carriedo señaló esta circunstancia minutos antes de participar en la apertura de la Jornada Técnica de Autoconsumo Fotovoltáico que se celebra hoy en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta y en la que instaladores, técnicos y empresas reciben información por parte de la Administración autonómica sobre ayudas, códigos técnicos, guías de instalación y «todo tipo de cuestiones de este ámbito» como parte del «reto» que supone el autoconsumo energético en la Comunidad.

Un sector que, como recordó Carriedo, se viene impulsando en Castilla y León desde el año 2020, con la Mesa del Autoconsumo, configurada para la salida económica de la pandemia pero que posteriormente mantuvo su vigencia por la guerra de Ucrania y el incremento «tan importante» de los precios de la energía.

Ante ello, Carriedo reivindicó el autoconsumo como forma de «garantizar la soberanía energética» a través de «fuentes seguras, baratas y renovables» que, además, permiten a las empresas que lo utilizan tener «un marchamo o un sello verde en el contexto de los mercados», lo que permite «una mayor penetración de los productos de nuestra Comunidad autónoma».

En el periodo transcurrido desde entonces, Castilla y León ha pasado de 29 megavatios instalados de autoconsumo fotovoltaico a los 455 actuales, lo que supone haber multiplicado por 15 la producción y el consumo generado por las propias instalaciones en edificios residenciales, infraestructuras del sector industrial y productivo o en la propia administración.

“Es un salto muy importante”, señaló Carriedo, que apuntó igualmente que el incremento durante el pasado año fue de un 47 por ciento, con 125 megavatios adicionales que sitúan a Castilla y León con 20.000 instalaciones de autoconsumo energético fotovoltaico.

No obstante, el consejero de Economía y Hacienda reconoció que el sector enfrenta ahora “algunos retos y desafíos” con el fin de las ayudas de los fondos europeos Next Generation y el contexto económico internacional que “afecta a estas inversiones”, y que, sin embargo, sigue planteando “oportunidades” que la Junta quiso reivindicar durante la jornada de hoy.

En ese sentido, Carriedo recordó que estas inversiones en instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo han demostrado ser “rentables en sí mismas”, máxime durante los momentos “más complicados” de este lustro con el precio de la energía en picos altos, por lo que hizo un llamamiento a “consolidar” el autoconsumo como forma de “asegurar la energía en un contexto donde hay dificultades para garantizar el acceso a un precio económico”.

Y es que el autoconsumo “hace más competitivas” a las industrias de Castilla y León, por lo que Carriedo no descartó que, ante el fin de los fondos Next Generation, se puedan “implantar ayudas” al sector “si son necesarias”.

Pero matizó, eso sí, que el sector es actualmente “rentable” y que “se podría llegar a recuperar la inversión en torno a cinco o seis años”, por lo que afirmó que “lo que hace falta es difusión, una puesta al servicio de esa información y un acceso y asesoramiento a todas las actividades, y no tanto quizá las ayudas que dimos en aquella primera etapa”, que recordó que fueron “imprescindibles” como “elemento demostrativo de que esto funcionaba”.

“Hoy se sabe que funciona”, sentenció, por lo que concluyó que “lo que hace falta es desarrollar los proyectos” con “cambios normativos que favorezcan el autoconsumo energético” y la “inversión en redes que favorezca la derivación o complementación desde la red de esta energía”, lo que motiva la petición que la Junta trasladará al Gobierno este próximo viernes.