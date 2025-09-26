Los comercios de CyL no podrán estar cerrados más de dos festivos seguidos

Publicado por Efe / Ical Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León aprobó ayer una modificación en el decreto que desarrolla la Ley autonómica de Comercio, principalmente para cambiar la regulación de apertura comercial en festivos. Se permite abrir en fiestas locales que generen ‘puentes’ y con ello tratar de evitar «la fuga de clientes a otros municipios».

Así lo ha acordado el Ejecutivo autonómico en la reunión del Consejo de Gobierno, tras la que ha comparecido en una rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha defendido que este cambio se produciría a instancias del sector comercial de cada municipio afectado y también de forma individualizada cada año, en función de cómo ajuste el calendario de apertura en festivos.

Carriedo ha asegurado que estos cambios se introducen para buscar «flexibilidad» y también para ofrecer alternativas tanto a los consumidores como a los propietarios de los pequeños comercios, afectados por la presión de las grandes superficies y también del comercio electrónico.

La Junta autorizará de forma excepcional, a instancias del sector, la apertura de otro festivo distinto al incluido en el calendario general cuando, como consecuencia de una festividad local, se produzca la coincidencia de tres o más festivos continuados o dos, si uno de ellos es sábado. En este último caso, se priorizará la apertura en sábado, dada su mayor capacidad de atracción comercial para los consumidores, lo que incluye el periodo de Semana Santa, tal y como ha detallado el consejero, al ser preguntado por esa circunstancia.

La modificación del decreto que desarrolla la Ley de Comercio en Castilla y León también incluye una excepción para permitir la apertura dominical en aquellos municipios que acrediten una tradición comercial histórica, con el fin de favorecer su actividad económica. Así, se autorizará la apertura dominical en los municipios del ámbito rural que cuenten con una larga y relevante trayectoria comercial reconocida, especialmente por sus ferias. Eso sí, la apertura dominical tendrá carácter voluntaria para los establecimientos y se compensará con el cierre durante un día laborable de la semana.

La apertura dominical, recogida ya en la Ley de Comercio, tendrá carácter voluntario para los establecimientos, conlleva el cierre de un día laborable de la semana, y se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de la legislación laboral, ha detallado el consejero.

Entre el resto de las modificaciones también destaca la que, en el apartado de rebajas u ofertas, busca garantizar una mayor seguridad jurídica y la protección del consumidor clarificando el concepto de precio anterior, para asegurar que el valor del producto con la rebaja sea realmente menor al aplicado al mismo artículo durante los 30 días anteriores a la reducción. Además, se refuerza la obligatoriedad de que los artículos en rebajas se hayan ofertado con anterioridad en el mismo establecimiento a un precio superior, prohibiendo expresamente la venta en rebajas de productos puestos a la venta por primera vez o aquellos adquiridos para ser vendidos a un precio inferior al ordinario. En el caso de los productos perecederos (aquellos que pueden deteriorarse o caducar con rapidez), se establece que el precio anterior será el último inmediatamente anterior al de la reducción.

También clarifica el concepto de «tiendas de conveniencia», que son aquellas con una superficie útil igual o inferior a 500 metros cuadrados y abiertas durante un mínimo de 18 horas al día. En ellas, la oferta alimentaria no podrá representar más del 50 por ciento del surtido ni ocupar más del 55 por ciento de la superficie de venta. Estos establecimientos tendrán seis meses para adaptar su oferta comercial a la norma modificada.

Con la regulación modificada, la Junta se obliga a publicar el calendario de días de apertura autorizada en domingos y festivos antes del 31 de octubre del año anterior, lo que adelanta la fecha en más de un mes. El objetivo es facilitar la planificación y gestión de los establecimientos desde el punto de vista laboral.