El 'que gobierne el más votado' del PP llega a las Cortes de CyL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que abordar en el próximo pleno de las Cortes, que se celebra el 6 y 7 octubre, el “caos” que genera su “nefasta gestión», según le planteará la socialista Patricia Gómez, así como las políticas de inmigración, tras la firma de la denominada ‘Declaración de Murcia’, que es el tema elegido por Vox. Además, Pablo Fernández (Unidas Podemos) le preguntará si mantiene su promesa de dejar gobernar a la lista más votada en las próximas elecciones y Soria Ya por el avance de las obras del Hospital Santa Bárbara.

La sesión de control al Ejecutivo continuará de la mano de los socialistas que plantearán a la Junta si respalda al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. También se centran en su batería de preguntas sobre la actividad del Itacyl, el funcionamiento del modelo Buscyl, la derivación de pacientes del Bierzo a otros hospitales de referencia, los servicios de la dependencia, las carreteras o las ayudas de cohesión territorial.

Desde las filas de Vox preguntarán a la Junta por el registro en las Cortes del proyecto de ley de presupuestos para 2026, la gestión del operativo de incendios, la nueva Política Agraria Común (PAC) y la caída de precios de la uva en Ribera del Duero. Además, Soria YA planteará la falta de patrocinio para los clubes de Atletismo Celtíberas y Numantino, mientras UPL se interesará por las redes de calor y los fondos de la Fundación Valores de Castilla y León.

El procurador Francisco Igea pedirá una valoración a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, sobre las políticas de natalidad de la Junta, en plena polémica por el aborto, y Pedro Pascual, de Por Ávila, pedirá la fecha de puesta en funcionamiento del helicóptero sanitario anunciado para su provincia.

El orden del día de la sesión, que comienza el martes a las 16.30 horas y continúa al día siguiente a las 09.30 horas, incluye dos interpelaciones en materia de económica y educación del Grupo Socialista, así como una moción sobre educación, también del PSOE, una vez que fue inadmitida por la Mesa de las Cortes una iniciativa de UPL que instaba a promover una consulta sobre la autonomía de la Región Leonesa.

UPL-Soria Ya abrirá el debate de las proposiciones no de ley con las ayudas estatales de finalidad autonómica, mientras Vox pedirá la ilegalización de partidos separatistas para preservar la unidad nacional. También, los socialistas exigirá más medidas de lucha contra incendios, así como otras políticas de montes y aprovechamientos forestales, mientras los populares plantearán en la cámara autonómica la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presidenta del PSCyL, por los fallos de las pulseras antimaltrato.

La cámara tendrá que deshacer además el empate cosechado por una iniciativa de los socialistas que pide a la Junta la consignación de una financiación suficiente para cubrir todas las solicitudes de la ayuda destinada a la mejora de la actividad resinera y de los pinares. Además, se abordará la toma en consideración de una proposición de ley de Vox para la protección del patrimonio agrario y paisajístico ante el despliegue de las energías renovables.