La Mesa de las Cortes devuelven a la Junta las Cuentas por primera vez en la historia y obliga a Mañueco a rehacer los Presupuestos

La Mesa de las Cortes de Castilla y León no admitió ayer a trámite el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, registrado el pasado 15 de octubre, siguiendo la indicación del informe jurídico elaborado por la letrada mayor, Laura Seseña, al no estar aprobado el acuerdo que fija el límite de gasto no financiero e incluir una sección 20 no avalada por la Cámara. Con ello, por primera vez en la historia de la Comunidad, el parlamento devuelve unas cuentas al Ejecutivo por no ajustarse a la legalidad vigente.

Los representantes de los grupos Socialista y Vox, con tres votos, apoyaron el informe de la letrada y que no se admitieran a trámite las cuentas, mientras que el Grupo Popular, con dos, se mostró en contra de este documento jurídico y a favor de que continuara el proceso parlamentario.

La decisión de no iniciar la tramitación del proyecto de los nuevos presupuestos, inédita en el legislativo de Castilla y León, se adoptó en una reunión de la Mesa de las Cortes, que comenzó a las 10.30 horas, con la participación del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, así como de los vicepresidentes primero y segunda, Francisco Vázquez y Ana Sánchez, y de los secretarios Rosa María Esteban Ayuso y Fátima Pinacho.

De esta forma, la Junta deberá presentar, si lo estima oportuno, un nuevo proyecto de ley de presupuestos una vez se apruebe el acuerdo que fija el ‘techo de gasto’, algo que previsiblemente se producirá mañana, y cuando la Mesa adopte una propuesta presupuestaria para el parlamento y las instituciones propias -Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y Consejo Económico y Social (CES)-.

No obstante, se modifica el calendario de tramitación de las cuentas en las Cortes, puesto que de momento no se da traslado del proyecto de ley a la Comisión de Economía y Hacienda, sino que se devuelve a la Junta. De hecho, el presidente de las Cortes cree que “no habría problema” para acelerar los plazos, si así se acuerda, para que antes de que finalice la legislatura se puedan debatir y, en su caso, aprobar los nuevos presupuestos.

Incumplimientos

Tras algo más de una hora de reunión, el presidente de las Cortes informó de la decisión adoptada en base al “clarificador” informe de los servicios jurídicos que a su juicio recoge los “incumplimientos” cometidos por la Junta. “Podría considerarse una broma de mal gusto”, señaló Pollán si no fuera, dijo, porque se pretende vulnerar el artículo 135 de la Constitución, que modificaba la ley anterior de 2012, que recordó indica que el ‘techo de gasto’ debe estar aprobado antes de la elaboración de las cuentas, así como el Estatuto de Autonomía y la ley de Hacienda y el Sector Público.

Pollán justificó la inadmisión ante el “cúmulo de leyes y de imposibilidades legales” para la tramitación, porque argumentó: “Para saber lo que nos podemos gastar, tenemos que saber cuál es el ‘techo de gasto’ que debemos tener”. Sobre la falta de apoyo a la sección 20, el presidente indicó que una vez se apruebe el límite de gasto no financiero, el “paso previo para absolutamente todo”, se llevará a otra Mesa la propuesta sobre las cuentas del legislativo y las instituciones propias, algo que no descartó se produzca la próxima semana.

"No es palabra de Dios"

El vicepresidente primero de las Cortes y secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, afirmó que el informe de los letrados “no es palabra de Dios” y acusó a Pollán de hacer una utilización “partidista” y “política” de la Mesa por convocarla para este martes, no un jueves como suele ser habitual, para que la reunión tuviera lugar antes de que se debata y, presumiblemente, se apruebe mañana el ‘techo de gasto’ gracias a la abstención de los socialistas. Por ello, avanzó que los ‘populares’ presentarán un escrito afeándole que no haya obrado de una manera “institucional” en toda la tramitación de los presupuestos.

A juicio de Francisco Vázquez la Mesa podría haber esperado a la aprobación del ‘techo de gasto’ para analizar la admisión a trámite de los presupuestos, como en su opinión se ha hecho con otras leyes, que se califican tiempo después de registrarse. “Ya sabemos que ellos no creen en esto”, dijo sobre Vox, para añadir que desconocían que iban a “llegar a este punto” en aras a la cortesía parlamentaria.

También, cuestionó que desde el legislativo se pueda bloquear el proyecto de presupuestos al no remitir una propuesta de sus cuentas, y citó como ejemplo al Senado donde su partido tiene mayoría absoluta. En su opinión la autonomía presupuestaria la tiene el conjunto de la cámara, no la Mesa. Además, criticó la “clara maniobra dilatoria” de Pollán por no enviar a los miembros de la Mesa su propuesta de presupuestos hasta el día 2 de octubre y no volver a debatir sobre ello hasta el día 15. Todo ello, apostilló, refleja la "consolidación de la pinza entre PSOE y Vox para votar conjuntamente, ya no sólo en el pleno de las Cortes.

Bochorno, mala fe y abstención al ‘techo de gasto’

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, aseguró que ante este “varapalo” el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tendría que “estar disolviendo” las Cortes y “marchándose para su casa” para evitar -dijo- que Castilla y León siga pasando este “bochorno”, que calificó de “histórico”, junto al “ridículo” hecho. No obstante, garantizó que los socialistas mantendrán su abstención mañana sobre el ‘techo de gasto’. “Somos gente sería”, apostilló.

En su opinión, Mañueco decidió presentar un proyecto de presupuestos a sabiendas de que no podía tramitarse por mandato de la dirección nacional del PP. “No es ignorancia, es mala fe”, afirmó la portavoz socialista quien acusó al presidente de ser un “trilero”, al tiempo que señaló que “agoniza” y “está acabado”. “Se pasa todo por la peineta”, denunció para afearle que no respete la separación de poderes y los “principios básicos” de la democracia, ya que consideró que el informe de los letrados de las Cortes le ha puesto “en su sitio” al recordarle que la cámara no es un “chiringuito”, ni su “cortijo”.

Finalmente, Patricia Gómez se preguntó si el pasado sábado Fernández Mañueco le trasladó en Soria al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo que habían hecho en Castilla y León, que insistió “no tiene nombre”. “¿Sabe el señor Feijóo lo chanchulleros y cutres que son en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco y su equipo?”, dijo. A su juicio, estos presupuestos, pese a la acusación lanzada por el presidente de la Junta, ya venían “descarrillados del Palacio de la Asunción”.

Bronca en el pleno de las Cortes

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer que su Ejecutivo volverá a registrar “cuantas veces sea necesario" en las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, después de que la Mesa del Parlamento no lo admitiera a trámite este martes. "Van a tener muy difícil evitar el debate y asumir su responsabilidad. Se van a tener que retratar. Van a tener que mojarse ante los presupuestos más altos y mejores de la historia", dijo a los socialistas.

En el pleno de las Cortes, Fernández Mañueco avanzó que habrá un nuevo proyecto presupuestario durante su respuesta a la portavoz socialista, Patricia Gómez, quien le preguntó si va a seguir “abochornando” a Castilla y León, a lo que el presidente le respondió que era “sorprendente” que hablara de “bochorno” los que forman parte del “equipo de Cerdán y Ábalos", los dos exsecretarios de Organización del PSOE investigados por presunta corrupción, a los que además acusó de hacer “pandilla” con Vox para frenar el futuro de la Comunidad.

Asimismo, la portavoz socialista rechazó que Fernández Mañueco pudiera darles “lecciones” en algo y menos en corrupción, tras lo que se está viendo en el último juicio sobre la 'trama Gürtel' que acaba de empezar y el de la trama eólica que se sigue en la Audiencia de Valladolid. Por ello, invitó al presidente a que se lea el informe de la letrada mayor de las Cortes, Laura Seseña, que apoyaba la no admisión a trámite de los presupuestos, para que aprendiera derecho constitucional y que después convocara elecciones y se “marchase a su casa” por ser “donde mejor está”.

Sin embargo, el presidente de la Junta insistió en su respuesta a los socialistas, pero también a otros grupos de la oposición, que la Junta ha presentado los presupuestos “en el plazo” que marca el Estatuto de Autonomía que indica que deben registrarse antes del 15 de octubre de cada año, mientras denunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue arrastrando el de 2023, aprobado en la legislatura anterior.

Igualmente, Fernández Mañueco argumentó que cuando registraron el proyecto de presupuestos ya indicaron que querían que se tramitara una vez aprobado el límite de gasto no financiero para 2026, conocido como ‘techo de gasto’ que se vota en la jornada de mañana y que, en principio, se aprobará con la abstención de los socialistas.

También, insistió en que era un “bochorno” el trato “denigrante” dado a las mujeres por altos cargos del PSOE, los fallos de las pulseras ‘antimaltrato’ que deja “tiradas” a las víctimas y el “compadreo” del PSOE con Vox para torpedear la tramitación de las cuentas, aunque con eso vayan a “perjudicar” a la Comunidad, ya que insistió recogen la “mayor dotación” para sanidad, educación y políticas sociales. A su juicio, PSOE y Vox se han unido “frenar" los presupuestos, ya que apuntó los socialistas quieren sostener a Pedro Sánchez y los de Abascal, “atacar” al PP.

En su turno, la portavoz socialista afeó a Fernández Mañueco que en seis años de presidente sólo haya logrado aprobar tres presupuestos, a lo que unió lo sucedido con las cuentas de 2026 devueltas a la Junta y el anteproyecto no registrado para 2025, “ejemplo de trilerismo político marca de la casa”. Según Patricia Gómez ”históricos" no eran los presupuestos “fake”, sino el “bochorno” y el “varapalo” de los servicios jurídicos de las Cortes, que insistió le han colocado “en el sitio que merece”.

Además, la parlamentaria señaló que a ningún presidente de la Comunidad le habían tenido que recordar la separación de poderes, la autonomía del legislativo o que no puede haber “injerencia” en la acción de control político. “Todo eso se lo han tenido que recordar”, dijo sobre el informe jurídico de las Cortes ya que señaló que los presupuestos “ya venían descarrilados desde el Palacio de la Asunción” por adolecer de techo de gasto aprobado y de una sección 20 elaborada por la cámara, que insistió no es el “cortijo” de la Junta.

“Más grande que su incompetencia es su soberbia”, dijo Patricia Gómez quien consideró insultante la falta de respeto demostrada por la Junta al legislativo y a los representantes de los ciudadanos. “Ni gobierno, ni gestiona ni convence, ni fuera ni dentro de su casa”, le espetó al tiempo que le afeó que mantenga al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones mientras el viernes pasado se despidieron al 30 por ciento de los bomberos forestales. “No sólo es un bochorno, es un peligro”, sentenció.

“Irregular proyecto”

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, ex de Ciudadanos, preguntó al presidente si se había leído el “irregular” proyecto de presupuestos, que consideró “los del plato de ducha” al recoger hasta diez millones de euros para financiar la sustitución de las bañeras por esto elemento. “Yo soy más de bañera”, dijo el exvicepresidente al que el presidente de la Junta le afeó que hubiera, a su juicio, faltado al respeto a las personas mayores. “No me lo esperaba de usted”, dijo Fernández Mañueco.

Previamente, Igea acusó a la Junta de haber “estafado centenares de millones de euros" a las personas mayores y a los “discapacitados” ya que apuntó “mañana” el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León va a obligar al Gobierno autonómico a devolver 200 o 300 millones a estos colectivos.

Además, denunció que las nuevas cuentas recogen hasta 200 millones menos de los ejecutados en 2024 en el ámbito de la sanidad y acusó a la Junta de haber cometido uno de los “ridículos más impresionantes” con unos presupuestos que fueron presentados “a toda prisa” y “de mala manera”. Por último, Fernández Mañueco aseguró que el procurador no adscrito, vote lo que vote mañana en el punto referido al ‘techo de gasto’, ya no representaba a sus votantes.