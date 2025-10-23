La oposición: diálogo, chapuza y «lo nunca visto» sobre los Presupuestos de Mañueco

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La oposición fue ayer muy dura con Mañueco, Carriedo y el PP. Incluso los que se abstuvieron y permitieron que se aprobara por la mínima el recho de gasto. En su despedida de la cámara tras 18 años de parlamentario, el socialista José Francisco Martín acusó a la Junta de no tener voluntad de negociar los presupuestos de 2026, como tampoco la tuvieron con los “concebidos, pero no nacidos” en 2025. Con la “pinza en la nariz», confirmó la abstención para que se presenten unas nuevas cuentas “legales”, si bien auguró una nueva “chapuza” ya que parten de unas previsiones económicas que consideró de la “señorita Pepis» y de unos ingresos de los que cuatro de cada cinco euros —10.252 millones— proceden del Gobierno. “No se nos echa de una mesa de negociación ni con agua hirviendo”, dijo.

El viceportavoz del Grupo Vox, Carlos Menéndez, aseguró que el ‘techo de gasto’ es una “ficción contable propia de un gobierno incapaz”, con un “récord de irresponsabilidad y manipulación política”, ya que señaló en el PP van a “pecho descubierto”. A su juicio, nace “viciado por soberbia política” ya que señaló han convertido el proceso presupuestario en el inicio de una “chapucera carrera electoral” al tiempo que criticó que e incluyan “gastos ideológicos e innecesarios”, como los referidos a inmigración o los sindicatos, por lo que pidió una rectificación.

El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, citó a Séneca para denunciar que los nuevos presupuestos están “condenados al fracaso” y se preguntó si para el PP esto sería un “éxito”, ya que denunció busca un rédito político con el “cuanto peor, mejor”. “¿Cuándo quedamos señor Carriedo?”, dijo al consejero de Hacienda para negociar las nuevas cuentas, si bien señaló que el proyecto anunciado es “continuista”, más que “expansivo”, ante la evolución de la inflación.

En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández calificó de “chapuceros”, “ineptos” e “inútiles” a los dirigentes de la Junta y consideró una “pérdida de tiempo” este debate porque auguró que el ‘techo de gasto’ se aprobará, pero no los presupuestos, ya que consideró se está produciendo una lucha por el “relato” ante la proximidad de las elecciones autonómicas.

En la misma línea, el procurador Francisco Igea tildó de “bufada” lo hecho por la Junta con los presupuestos y cuestionó que Fernández Carriedo presuma de haber aprobado “tres de tres” límites de gasto no financiero en esta legislatura. Por ello, le instó a aprovechar este “repasillo” para rehacer de manera “racional” las cuentas e invitó a los dirigentes del PP a tomar nota de lo hecho por el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. Y el procurador de Por Ávila Pedro Pascual se abstuvo, pero exigió un “diálogo real” ya que aseguró que lo sucedido este año ha sido “lo nunca antes visto”.