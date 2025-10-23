El sacerdote Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El periódico italiano 'Corriere della Sera' ha publicado una información firmada por Giulio De Santis según la cual, durante los días del cónclave y en las semanas posteriores, mientras los medios de comunicación se concentraban en el Vaticano, el sacerdote y periodista vallisoletano de 81 años, Antonio Pelayo, fue acusado de haber intentado mantener una relación íntima no consentida con un colega de prensa de 40 años. La Fiscalía de Roma cerró la investigación preliminar y presentó cargos por agresión sexual contra el religioso, tal y como recoge la misma noticia.

Según el relato del denunciante, considerado creíble por los fiscales, los hechos se produjeron tras una relación profesional y de aparente amistad entre ambos, surgida durante la cobertura mediática del Vaticano antes y después del fallecimiento del papa Francisco, el 21 de abril de 2025. Pelayo, veterano corresponsal en Roma para diversos medios españoles, había invitado al periodista a su domicilio en el centro histórico para compartir un aperitivo. Aquella primera cita concluyó sin incidentes.

Semanas más tarde, el 23 de mayo, el sacerdote volvió a invitar al colega a su vivienda. De acuerdo con la denuncia, el encuentro tomó un giro distinto: tras rechazar una copa de whisky, el periodista habría sido objeto de insistentes avances físicos por parte del sacerdote, que posteriormente se tornaron agresivos. La víctima logró marcharse y, pocos días después, presentó una denuncia formal.

La investigación concluyó que el sacerdote envió posteriormente mensajes de disculpa. El periodista, afectado por la experiencia, se trasladó a otra ciudad por miedo a volver a encontrarse con el acusado. La Fiscalía romana ha imputado al sacerdote por agresión sexual, quedando el caso a disposición del tribunal competente.