Las carreteras más peligrosas de Castilla y León

El último informe de la Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha revelado cuáles son las carreteras con mayor índice de peligrosidad en Castilla y León, una información crucial para quienes transitan por estas vías en 2025. Según este exhaustivo estudio, la provincia de León concentra el mayor número de tramos de alto riesgo en Castilla y León, seguida por Soria y Zamora, configurando un mapa de puntos negros que todo conductor debería conocer.

Los datos son contundentes: de los 45 tramos identificados como peligrosos en toda la comunidad, 13 pertenecen a León, con la N-621 y la N-625 destacando especialmente por su elevado índice de siniestralidad. El kilómetro 111 de la N-625 presenta un alarmante índice de peligrosidad de 575,0, mientras que la N-621 alcanza un valor de 436,1 en su kilómetro 111, convirtiendo estos puntos en verdaderas trampas para los conductores desprevenidos.

En Soria, la situación no es mucho mejor. Las carreteras N-111 y N-2 han registrado índices de peligrosidad superiores a 700 en algunos tramos, con un número de víctimas mortales preocupante considerando su baja intensidad media de tráfico. Por su parte, Zamora presenta la N-122 en su kilómetro 530 como uno de los puntos más críticos de España con un índice de 691,0, pese a tener una de las intensidades de tráfico más bajas (81 vehículos diarios).

Nº PROVINCIA CTRA. PKM. TIPO IMD IPM IPMA ACV VIC 214 ÁVILA N-501 2 CONVENCIONAL 951 98,4 2 4 239 N-501 19 CONVENCIONAL 619 91,1 1 1 123 N-502 60 CONVENCIONAL 1.744 131,2 4 4 212 N-502 66 CONVENCIONAL 1.744 98,4 3 4 229 BURGOS N-232 547 CONVENCIONAL 1.139 93,8 2 2 107 N-622 71 CONVENCIONAL 374 145,1 1 1 142 N-623 16 CONVENCIONAL 881 119,6 2 3 248 N-629 24 CONVENCIONAL 3.548 89,1 5 5 207 LEÓN N-120 264 CONVENCIONAL 535 99,5 1 1 50 N-536 0 CONVENCIONAL 1.824 230,4 7 8 199 N-6 321 CONVENCIONAL 1.134 101,9 2 2 34 N-6 327 CONVENCIONAL 1.015 277,0 5 9 95 N-6 340 CONVENCIONAL 365 157,3 1 2 62 N-6 429 CONVENCIONAL 766 214,5 3 4 63 N-6 430 CONVENCIONAL 766 214,5 3 4 113 N-621 83 CONVENCIONAL 1.362 138,8 3 3 16 N-621 111 CONVENCIONAL 510 436,1 257,0 5 7 52 N-621 119 CONVENCIONAL 324 228,5 1 1 53 N-621 121 CONVENCIONAL 324 228,5 1 1 14 N-625 102 CONVENCIONAL 656 575,0 568,8 4 8 31 N-625 111 CONVENCIONAL 656 287,5 2 2 32 N-625 122 CONVENCIONAL 656 287,5 2 2 33 N-625 129 CONVENCIONAL 656 287,5 2 3 147 PALENCIA N-120 185 CONVENCIONAL 501 118,6 1 1 42 N-120 195 CONVENCIONAL 414 246,5 2 3 148 N-120 206 CONVENCIONAL 501 118,6 1 1 252 N-611 17 CONVENCIONAL 656 87,9 1 1 74 N-622 82 CONVENCIONAL 648 187,7 2 3 116 SALAMANCA N-501 56 CONVENCIONAL 435 135,2 1 1 114 N-620 222 CONVENCIONAL 2.642 136,7 5 10 25 N-620 251 CONVENCIONAL 626 320,8 229,6 3 8 65 N-620 257 CONVENCIONAL 626 213,9 229,6 2 4 119 N-620 311 CONVENCIONAL 585 134,0 1 1 233 SEGOVIA N-110 117 CONVENCIONAL 2.404 92,1 4 10 231 N-110 128 CONVENCIONAL 2.540 93,0 4 6 155 SORIA N-110 69 CONVENCIONAL 1.616 115,8 3 4 9 N-111 173 CONVENCIONAL 90 722,9 1 1 10 N-111 177 CONVENCIONAL 90 722,9 1 1 35 N-2 163 CONVENCIONAL 157 268,9 1 1 20 N-2 176 CONVENCIONAL 104 368,2 1 1 225 VALLADOLID N-620 169 CONVENCIONAL 638 94,0 1 1 263 N-620 179 CONVENCIONAL 897 84,4 1 1 12 ZAMORA N-122 530 CONVENCIONAL 81 691,0 2 5 81 N-525 52 CONVENCIONAL 764 170,0 2 5 103 N-525 99 CONVENCIONAL 370 147,2 1 1 47 N-620 200 CONVENCIONAL 559 235,4 2 2 168 N-630 255 CONVENCIONAL 497 109,7 1 1

Análisis provincial de los tramos más peligrosos

En Ávila, la N-502 se posiciona como la carretera más peligrosa con un índice de 131,2 en el kilómetro 60, donde se han registrado 4 accidentes con 4 víctimas mortales. Burgos muestra su punto más crítico en la N-622, kilómetro 71, con un índice de 145,1, mientras que en Palencia, el kilómetro 195 de la N-120 destaca negativamente con un valor de 246,5 y 3 fallecidos en 2 accidentes.

Salamanca presenta una situación preocupante en la N-620, especialmente en su kilómetro 251, con un índice de peligrosidad de 320,8 y 8 víctimas mortales en 3 accidentes. En Segovia, la N-110 muestra dos tramos críticos en los kilómetros 117 y 128, ambos con índices superiores a 90 y un total combinado de 16 víctimas mortales en apenas 11 kilómetros de diferencia.

Valladolid, por su parte, parece ser la provincia con menor incidencia de tramos peligrosos, con solo dos puntos identificados en la N-620, ambos con índices relativamente bajos en comparación con el resto de provincias de Castilla y León. Este dato contrasta significativamente con León, cuya densidad de puntos negros supera ampliamente al resto de provincias de la comunidad.

Los factores que convierten estas carreteras en trampas mortales

El análisis detallado de estos tramos revela patrones comunes que explican su alta peligrosidad. En primer lugar, destaca que la inmensa mayoría de los puntos críticos se encuentran en carreteras convencionales, aquellas de un solo carril por sentido, donde los adelantamientos suponen un riesgo significativamente mayor que en las autovías.

Otro factor determinante es la orografía. Muchos de estos tramos se encuentran en zonas montañosas, como los puertos de montaña de León y Soria, donde las condiciones meteorológicas adversas (niebla, hielo, nieve) multiplican el riesgo, especialmente en los meses invernales. La combinación de curvas cerradas, pendientes pronunciadas y visibilidad reducida crea un cóctel potencialmente letal para conductores no familiarizados con estas vías.

Resulta llamativo que algunos de los tramos con mayor índice de peligrosidad presentan intensidades medias de tráfico relativamente bajas. Es el caso de la N-111 en Soria (90 vehículos/día) o la N-122 en Zamora (81 vehículos/día), lo que sugiere que no es necesario un tráfico denso para que una carretera resulte peligrosa. De hecho, la falsa sensación de seguridad en vías poco transitadas puede llevar a excesos de velocidad o a una menor atención al volante.

Evolución y comparativa con años anteriores

Aunque el informe de la AEA para 2025 no proporciona una comparativa exhaustiva con años anteriores para todos los tramos, los datos disponibles muestran algunos cambios significativos. Por ejemplo, el kilómetro 111 de la N-621 en León ha experimentado un considerable aumento en su índice de peligrosidad, pasando de 257,0 a 436,1 en solo un año, lo que refleja un deterioro preocupante de las condiciones de seguridad en este punto.

En contraposición, el kilómetro 257 de la N-620 en Salamanca muestra una ligera mejoría, reduciendo su índice de 229,6 a 213,9. Estos datos sugieren que, si bien algunas medidas correctivas podrían estar funcionando en determinados tramos, la tendencia general en Castilla y León sigue siendo preocupante, con numerosos puntos que mantienen o incluso aumentan su peligrosidad.

En términos de víctimas, los números resultan alarmantes. Solo en los 45 tramos identificados, se han registrado 147 víctimas mortales, una cifra que pone de manifiesto la urgente necesidad de intervención en estas vías. Particularmente grave es la situación en el kilómetro 222 de la N-620 en Salamanca, donde se han producido 10 fallecimientos en 5 accidentes, o el kilómetro 117 de la N-110 en Segovia, con idéntico número de víctimas mortales.