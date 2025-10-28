Las carreteras más peligrosas de León

Carretera de acceso a Oseja de Sajambre que atraviesa el puerto del Pontón, una de las más peligrosas de León, según el informe de AEA.DL

Los conductores que transitan por la provincia de León deben extremar las precauciones en numerosos tramos de la red viaria. Las carreteras convencionales de León figuran entre las más peligrosas de España, según revela el último informe elaborado por Automovilisas Europeos Asociados (AEA) en 2025. El estudio identifica varios puntos negros donde la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal se multiplica considerablemente respecto a otras vías nacionales.

La N-625 en su kilómetro 102 se posiciona como el tramo más peligroso de toda la provincia, ocupando el puesto 14 en el ranking nacional. Con un alarmante índice de peligrosidad medio (IPM) de 575,0, esta vía ha registrado 4 accidentes con heridos y 8 víctimas mortales. El IPM es el Índice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2019-2023, teniendo en cuenta el número de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 kilómetro de carretera y el número de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera. Lo más preocupante es que este valor ha aumentado respecto al informe anterior, donde ya presentaba un índice elevado de 568,8.

Nº PROVINCIA CTRA. PKM. TIPO IMD IPM IPMA ACV VIC 214 ÁVILA N-501 2 CONVENCIONAL 951 98,4 2 4 239 N-501 19 CONVENCIONAL 619 91,1 1 1 123 N-502 60 CONVENCIONAL 1.744 131,2 4 4 212 N-502 66 CONVENCIONAL 1.744 98,4 3 4 229 BURGOS N-232 547 CONVENCIONAL 1.139 93,8 2 2 107 N-622 71 CONVENCIONAL 374 145,1 1 1 142 N-623 16 CONVENCIONAL 881 119,6 2 3 248 N-629 24 CONVENCIONAL 3.548 89,1 5 5 207 LEÓN N-120 264 CONVENCIONAL 535 99,5 1 1 50 N-536 0 CONVENCIONAL 1.824 230,4 7 8 199 N-6 321 CONVENCIONAL 1.134 101,9 2 2 34 N-6 327 CONVENCIONAL 1.015 277,0 5 9 95 N-6 340 CONVENCIONAL 365 157,3 1 2 62 N-6 429 CONVENCIONAL 766 214,5 3 4 63 N-6 430 CONVENCIONAL 766 214,5 3 4 113 N-621 83 CONVENCIONAL 1.362 138,8 3 3 16 N-621 111 CONVENCIONAL 510 436,1 257,0 5 7 52 N-621 119 CONVENCIONAL 324 228,5 1 1 53 N-621 121 CONVENCIONAL 324 228,5 1 1 14 N-625 102 CONVENCIONAL 656 575,0 568,8 4 8 31 N-625 111 CONVENCIONAL 656 287,5 2 2 32 N-625 122 CONVENCIONAL 656 287,5 2 2 33 N-625 129 CONVENCIONAL 656 287,5 2 3 147 PALENCIA N-120 185 CONVENCIONAL 501 118,6 1 1 42 N-120 195 CONVENCIONAL 414 246,5 2 3 148 N-120 206 CONVENCIONAL 501 118,6 1 1 252 N-611 17 CONVENCIONAL 656 87,9 1 1 74 N-622 82 CONVENCIONAL 648 187,7 2 3 116 SALAMANCA N-501 56 CONVENCIONAL 435 135,2 1 1 114 N-620 222 CONVENCIONAL 2.642 136,7 5 10 25 N-620 251 CONVENCIONAL 626 320,8 229,6 3 8 65 N-620 257 CONVENCIONAL 626 213,9 229,6 2 4 119 N-620 311 CONVENCIONAL 585 134,0 1 1 233 SEGOVIA N-110 117 CONVENCIONAL 2.404 92,1 4 10 231 N-110 128 CONVENCIONAL 2.540 93,0 4 6 155 SORIA N-110 69 CONVENCIONAL 1.616 115,8 3 4 9 N-111 173 CONVENCIONAL 90 722,9 1 1 10 N-111 177 CONVENCIONAL 90 722,9 1 1 35 N-2 163 CONVENCIONAL 157 268,9 1 1 20 N-2 176 CONVENCIONAL 104 368,2 1 1 225 VALLADOLID N-620 169 CONVENCIONAL 638 94,0 1 1 263 N-620 179 CONVENCIONAL 897 84,4 1 1 12 ZAMORA N-122 530 CONVENCIONAL 81 691,0 2 5 81 N-525 52 CONVENCIONAL 764 170,0 2 5 103 N-525 99 CONVENCIONAL 370 147,2 1 1 47 N-620 200 CONVENCIONAL 559 235,4 2 2 168 N-630 255 CONVENCIONAL 497 109,7 1 1

Otro punto especialmente conflictivo es la N-621 en su kilómetro 111, que ocupa el puesto 16 en el ranking español. Este tramo presenta un IPM de 436,1, un aumento significativo frente al 257,0 del informe previo. Los datos reflejan 5 accidentes con heridos y 7 fallecidos, cifras que evidencian la necesidad urgente de intervención en este punto de la red viaria leonesa.

Las carreteras con mayor índice de siniestralidad

La N-6 aparece repetidamente en el informe como una de las vías más problemáticas de León. Concretamente, el tramo ubicado en el kilómetro 327 resulta especialmente peligroso, ocupando el puesto 34 del ranking nacional. Con un IPM de 277,0, ha registrado 5 accidentes con heridos y 9 víctimas mortales, convirtiéndose en el tramo con mayor número de fallecidos de toda la provincia.

La N-536 también destaca negativamente en este análisis. Su punto kilométrico 0 se sitúa en la posición 50 del ranking español, con un IPM de 230,4. En este tramo se han producido 7 accidentes con heridos y 8 víctimas mortales, datos que confirman la peligrosidad de esta vía.

Los kilómetros 119 y 121 de la N-621 ocupan los puestos 52 y 53 del ranking nacional respectivamente, ambos con un IPM idéntico de 228,5. Aunque solo se ha registrado un accidente con heridos en cada tramo, resulta preocupante que en ambos casos haya habido una víctima mortal, lo que indica la gravedad de los siniestros que allí se producen.

Factores que aumentan el riesgo en las carreteras leonesas

El análisis detallado de los datos proporcionados por AEA permite identificar varios factores que contribuyen a la peligrosidad de las carreteras leonesas. En primer lugar, todas las vías señaladas en el informe son carreteras convencionales, que por su propia naturaleza presentan mayores riesgos que las autovías o autopistas al permitir el tráfico en ambos sentidos sin separación física.

La intensidad media de tráfico (IMD) varía considerablemente entre los distintos tramos, pero no siempre guarda relación directa con el índice de peligrosidad. Por ejemplo, la N-625 en su kilómetro 102, el tramo más peligroso, tiene una IMD de 656 vehículos, mientras que la N-536, con una IMD muy superior (1.824 vehículos), presenta un índice de peligrosidad menor. Este dato sugiere que otros factores como el trazado, el estado del firme o las condiciones meteorológicas pueden ser determinantes.

La orografía montañosa de la provincia de León juega un papel fundamental en la siniestralidad. Muchas de estas carreteras atraviesan puertos de montaña con curvas pronunciadas, pendientes acusadas y condiciones climáticas adversas durante buena parte del año. La N-625, a la altura del Pontón, y la N-621, que recorre el desfiladero de Los Beyos, son ejemplos claros de vías que, pese a su belleza paisajística, entrañan serios peligros para la conducción, especialmente en invierno cuando la nieve y el hielo complican aún más la circulación.

Comparativa con informes anteriores

Un aspecto preocupante del informe es la evolución de los índices de peligrosidad en algunos tramos. En los casos donde se dispone de datos comparativos con el informe anterior, se observa un aumento de la peligrosidad. La N-621 en su kilómetro 111 ha incrementado su IPM de 257,0 a 436,1, lo que supone un aumento del 69,7%. De manera similar, la N-625 en su kilómetro 102 ha pasado de un IPM de 568,8 a 575,0, confirmando la tendencia al alza de la siniestralidad en estas vías.

Según los expertos de la AEA, la falta de inversiones en mantenimiento y mejora de infraestructuras, combinada con el envejecimiento del parque automovilístico en la zona y la despoblación rural, contribuyen a empeorar la situación.