Carlos Martínez la lía otra vez, ahora con la mesa bilateral del PSOE con el PP que nadie apoya

El líder del PSOE en la Comunidad, Casrlos Martínez, ha vuelto a liarla otra vez, en esta ocasión a cuenta de su invitación a Mañueco para mantener una «cumbre» bilateral para tratar los Presupuestos de la Comunidad. La propuesta de Martínez ha provocado la reacción inmediata de la UPL y Soria Ya, que han cargado contra el máximo dirigente socialista en CyL, y también una respuesta por carta del presidente de la Junta en la que le comunica que piensa reunirse con todos los partido políticos y desecha, por tanto, el plan.

La UPL ha cargado con dureza contra el PSOE y su líder autonómico por excluirles de los Presupuestos de la Junta.»Burla tras burla», señaló en un mensaje en la red social X la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, que censuró la iniciativa de Martínez por plantear una «negociación exclusiva y en solitario» entre el PP y el PSOE para aprobar los nuevos Presupuestos, «obviando al resto» de formaciones de la cámara autonómica, como la UPL. «Martínez y Mañueco, la dos caras de una misma moneda», insistió Alicia Gallego. «Bipartidismo» y «centralismo puro y duro». La nueva polémica llega tras sostener el secretario general del PSOE de Castilla y Leónque la mejor forma de pronuncial el nombre de Castilla y León para evitar decir «castileón» o «castillaleon» era decir Castrial y León y Segovia y Burgos y Soria, que enconó a los leonesistas y también al alcalde de león, José Antonio Diez, que le acusaron de no reconocer la indentidad de León.

Soria Ya consideró ayer que la propuesta dde negociar los Presupuestos de forma bilateral (PP-PSOE) muestra su falta «absoluta de talante negociador y su incapacidad para entender el diálogo como base política. «Hablar de consenso y a la vez proponer una comisión bilateral con el PP es una contradicción evidente. Quien excluye al resto de formaciones demuestra que no cree en la pluralidad ni en la democracia representativa», indicó el partido.

La formación precisó que es «especialmente grave» que Carlos Martínez pretenda una negociación a dos PP-PSOE, y avisó que Soria quedará fuera porque se impondrán los intereses de ambos partidos, y la decisión final se tomará, como tantas otras veces, en Madrid. También señaló que esta actitud es la «forma de hacer política de Carlos Martínez», y que ya ha quedado patente en su gestión en el Ayuntamiento de Soria, donde mantiene un conflicto abierto con los trabajadores municipales por su negativa a negociar con respeto y voluntad de acuerdo. «Carlos Martínez aplica siempre el mismo rodillo, que pasa por imponer antes que dialogar y excluir sin escuchar», subrayó.

También Mañueco le ha dicho que no. El presidente de la Junta trasladó ayer en una carta al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, su voluntad de alcanzar un «gran acuerdo» de Comunidad que permita aprobar en las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026, que inicia ahora su tramitación parlamentaria con un montante total de 15.715 millones de euros. En la misiva, Fernández Mañueco comunica la intención de la Junta de convocar a los partidos con representación en las Cortes para buscar un pacto presupuestario, a través del portavoz del Ejecutivo y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, una vez terminen las comparecencias de los miembros de la Junta, que se llevarán a cabo en principio del 10 al 14 de noviembre. Asimismo, Fernández Mañueco indica en la misiva remitida al líder socialista en la Comunidad que en los próximos días los consejeros explicarán en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el contenido del proyecto de presupuestos. Se trata de «una buena ocasión», según asegura el presidente, para aclarar las dudas que puedan tener los grupos parlamentarios, así como para «acercar posiciones».

La Junta recuerda que ha remitido a las Cortes ya el proyecto de presupuestos, como pidieron los grupos de la oposición el pasado año antes de negociar los detalles de las cuentas, que además pretenden «seguir consolidando a Castilla y León como una de las mejores comunidades para vivir».

De hecho, Fernández Mañueco destaca que incluyen medidas como el incremento en las partidas destinadas a los grandes servicios públicos, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda o el transporte, así como otras dirigidas a la generación de actividad económica y la creación de empleo.

Además, la Junta señala que los presupuestos recogen partidas para otras «muchas novedades», como el bono para autónomos con el objetivo de paliar las subidas en sus cuotas, la duplicación de las ayudas a las familias por hijo nacido, el apoyo a las personas mayores para hacer sus hogares «más accesibles», planes específicos para la ganadería extensiva y el ovino, o la bonificación de los peajes en las autopistas de la Comunidad, entre otras.

El presidente de la Junta asegura que comparte con Martínez la «oportunidad» de intentar un «gran acuerdo» para sacar adelante los nuevos presupuestos, que deben superar el 20 de noviembre el debate de totalidad antes de su aprobación definitiva el 22 y 23 de diciembre.