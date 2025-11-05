La Junta se juega las Cuentas en una negociación «sin exclusiones"

Publicado por J.M.A. (Ical) Salamanca Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, defendió ayer negociar el Presupuesto de la Comunidad con el resto de grupos políticos del arco parlamentario de las Cortes «sin exclusiones» y en la búsqueda de «alcanzar un gran acuerdo».

«Invitamos a todos y nosotros no queremos que nadie se sienta auto excluido de este procedimiento», afirmó ayer Carriedo.

El consejero, que participó en la apertura del acto del 20 aniversario de la Oficina Secot en Salamanca, especificó que los contactos con el resto de grupos llegarán tras las 10 comparecencias señaladas en las Cortes para la semana que viene, por parte de los consejeros, con ánimo de explicar las cuentas, «entrar al detalle y resolver y clarificar aquellas cuestiones que planteen los demás» y, en definitiva, «intentar acercar posiciones».

Sobre «vetos cruzados» entre las distintas facciones parlamentarias, el consejero reconoció que «es verdad» que pueden existir, pero también dejó patente en su declaración que «la mayor parte de los grupos y de los partidos políticos quieren tener participación y quieren hacer sus aportaciones», por lo que empeñó su «voluntad de escucharles, de atenderles y de intentar alcanzar un gran acuerdo».

Como portavoz gubernamental aseguró que el Ejecutivo ha hecho una «parte importante» de su trabajo que, en sus palabras, «es hacer un buen presupuesto». «Elaboramos un límite de gasto no financiero, se llevó a las cortes de Castilla y León y hemos conseguido el apoyo. En esta legislatura hemos conseguido aprobar el techo de gasto todos los años, por tanto, cuatro de cuatro», celebró Fernández Carriedo.