Mañueco y Renault buscan futuro

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy que “Castilla y León seguirá siendo motor industrial de innovación y empleo” con la marca del rombo.

Mañueco se reunió en la sede de la Presidencia de la Junta, con el CEO de Renault Group, François Provost, con el que analizó el “presente y el futuro” del sector del automóvil en España. En este sentido, abordaron “especialmente” el compromiso de las plantas de la compañía en Palencia y Valladolid.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, calificó de "muy positivo" el desplazamiento del máximo directivo mundial de Renault a Valladolid para reunirse con el presidente autonómico, lo que refleja una "relación privilegiada" que debe mantenerse. "Es una apuesta conjunta por que Renault tenga futuro en Castilla y León y que Castilla y León tenga futuro con Renault", señaló, e insistió en la colaboración mutua para garantizar la sostenibilidad del sector en la Comunidad.

El portavoz realizó estas declaraciones tras la reunión mantenida hoy entre Mañueco y el CEO de Renault Group, François Provos. El consejero subrayó que Castilla y León "se juega mucho" en el sector del automóvil, del que es líder nacional en producción y segunda sede mundial para Renault después de Francia.

"Tenemos una historia de éxito en la relación entre Renault y Castilla y León", afirmó Carriedo, quien coincidió con el directivo francés en la necesidad de seguir fomentando esta vinculación mediante la competitividad. Para ello, destacó la alta cualificación de los trabajadores, la cadena de valor del sector en la región y el respaldo de la Junta, aunque advirtió que “la competitividad es algo de todos los días, un esfuerzo conjunto de empresa, administraciones y trabajadores, en el que tenemos que estar todos de la mano”, concluyó.