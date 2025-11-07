La seta que está totalmente prohibido recoger en los montes de Castilla y León

La melena de león (Hericium erinaceus) es un hongo blanco y colgante, protegido en Castilla y León por su rareza y su alto valor medicinal.Getty Images

En Castilla y León, la recolección de setas es mucho más que una actividad otoñal: representa una parte fundamental de la identidad rural, con impacto económico, turístico y ambiental. Esta tradición, sin embargo, se encuentra sujeta a normas estrictas que buscan proteger la riqueza micológica del territorio. Entre las restricciones, destaca una especie en particular cuya recolección está terminantemente prohibida, sin importar su estado o tamaño: la melena de león.

Hericium erinaceus: la melena de león que no se puede tocar en Castilla y León

Conocida científicamente como Hericium erinaceus, esta seta de aspecto singular —blanca, colgante, con espinas que evocan una melena— crece exclusivamente en troncos viejos de hayas y robles, lo que la convierte en una especie delicada, difícil de encontrar y extremadamente sensible a las alteraciones del entorno. Su recolección está completamente vetada en Castilla y León debido a su rareza, y así lo especifica la normativa vigente.

Su exclusión de la cesta micológica no responde únicamente a criterios de conservación visual. La melena de león está incluida entre las especies protegidas por razones científicas y médicas. Tal como recoge la Guía Micológica del Ayuntamiento de Soria, este hongo presenta un alto valor ecológico y farmacológico.

Regulación micológica en Castilla y León: más allá del permiso

El Decreto 31/2017 regula con precisión la recolección de setas en Castilla y León. La obtención de permisos es sólo el primer paso; existen normas que condicionan incluso el tamaño de los ejemplares recolectados. En términos generales, no se pueden recoger hongos cuyo sombrero mida menos de cuatro centímetros, con algunas excepciones como los rebozuelos o los marzuelos, que alcanzan su madurez en dimensiones más reducidas.

El objetivo no es otro que garantizar la sostenibilidad del ecosistema micológico.

Además, los ejemplares en descomposición o pasados también están vetados por ley. Lejos de ser útiles, pueden resultar perjudiciales para la salud humana y son esenciales para la regeneración del suelo forestal.

Una joya farmacológica bajo lupa científica

Lo que hace de Hericium erinaceus una seta tan singular no es sólo su forma o escasez. La Sociedad Española de Fitoterapia ha catalogado este hongo como uno de los más prometedores a nivel biomédico. Contiene una amplia gama de metabolitos secundarios —muchos únicos en su especie— y ha mostrado potencial en investigaciones como neuroprotector, antitumoral, antiinflamatorio, antioxidante e incluso como regenerador gástrico.

Actualmente, su capacidad para estimular el crecimiento de neuronas y su posible efecto en enfermedades neurodegenerativas lo han puesto en el foco de numerosos estudios internacionales.

Preservar el futuro de los hongos empieza por conocer las reglas

Con la popularización del micoturismo y la creciente afición a la recolección de setas, el riesgo de sobreexplotación crece cada año. Por eso, conocer las especies protegidas y entender las razones detrás de las normativas es fundamental para conservar este patrimonio natural.