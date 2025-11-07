Carriedo garantiza que no hay condiciones para negociar las cuentas

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves la voluntad del Ejecutivo autonómico de alcanzar acuerdos sobre el proyecto de Presupuestos de 2026 y ha asegurado que «la Junta no pone condiciones» a las reuniones con los grupos parlamentarios, al tiempo que ha criticado que otros partidos introducen «demasiadas excusas». Carriedo ha respondido así a las críticas de PSOE y Vox por las fechas propuestas para reunirse con el Gobierno autonómico para negociar el Presupuesto. En concreto, la Junta ha propuesto, aunque todavía no en una convocatoria formal, el 14 o 17 de noviembre, fechas que coinciden con las dos últimas comparecencias de los consejeros en las Cortes y con el día límite, el 17, para presentar la enmienda a la Totalidad. Ante esta situación, Fernández Carriedo ha precisado que «si algún grupo prefiere que la reunión se produzca una vez finalizadas las comparecencias, no hay ningún inconveniente». «Estamos abiertos a cualquier fecha, si es el día 17, tampoco hay problema, lo importante es que se produzca el diálogo», ha afirmado. El consejero ha recordado que la elaboración de las cuentas autonómicas «no ha sido un camino fácil» y que la Junta «ha superado muchos obstáculos» pese a no haberse convocado todavía el Consejo de Política Fiscal y Financiera ni establecido el escenario de estabilidad por parte del Gobierno. Además, ha destacado que el techo de gasto fue aprobado por las Cortes y que los consejeros comparecerán en los plazos fijados por el Parlamento. Fernández Carriedo ha insistido en que «por parte de la Junta no hay condiciones ni respecto a la fecha, ni sobre con quién reunirse, ni sobre los temas a tratar», y ha señalado que «cada día está más claro quién quiere negociar y quién está buscando excusas». Así, ha recordado que el Ejecutivo autonómico mantiene su actitud de diálogo con todos los grupos, como en ocasiones anteriores, y ha subrayado que Castilla y León «es una Comunidad donde existe una práctica habitual de diálogo parlamentario que no se da en otros territorios».

Él mismo y Luis Miguel Gago, abrirán este próximo lunes las comparecencias de los consejeros para explicar, en lo referente a sus respectivos departamentos, el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad. Explicarán también los proyectos y partidas de los entes, institutos y fundaciones adscritos a las consejerías que dirigen, al igual que harán en sucesivos días, hasta el 14 de noviembre, los restantes miembros del gobierno autonómico que dirige Alfonso Fernández Mañueco. El 11 de noviembre, a razón de dos comparecencias por jornada, será el turno de los consejeros de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, según el calendario remitido este miércoles a los medios de información por el parlamento autonómico. La consejera de Agricultura y Ganadería, María González, y el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, intervendrán el 12 de noviembre, un día antes de que lo hagan el de Sanidad, Alejandro Vázquez, y la de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, también vicepresidenta del gobierno. Las ocho comparecencias se cerrarán el 14 de noviembre con la intervención de la máxima responsable en Educación, Rocío Lucas, y de la de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, todos ellos ante la comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León. La Junta ha anunciado que del 14 al 17 de noviembre se celebrarán las rondas de contactos con los partidos con representación parlamentaria para negociar los presupuestos. El pasado 30 de octubre la Junta de Portavoces del parlamento autonómico acordó la celebración, el 22 y 23 de diciembre, del pleno para el debate.