La Junta supera por primera vez el centenar de profesores honoríficos en CyL

El Ejecutivo autonómico impulsa el programa de profesores honoríficos colaboradores con el objetivo de fortalecer el modelo de formación docente en Castilla y León, sustentado en la cooperación, la innovación educativa y el trabajo en equipo. De este modo, durante el curso 2025-2026, la Consejería de Educación vuelve a contar con la valiosa participación de educadores jubilados con una amplia y reconocida trayectoria profesional que, de forma voluntaria, desean seguir aportando su experiencia al sistema educativo de la Comunidad.

En este marco, la titular de Educación, Rocío Lucas, ha presidido una jornada autonómica para rendir homenaje a los 118 profesores que participarán en el programa a lo largo del presente curso, la cifra más alta hasta la fecha, lo que supone un 14,6 % más que en el 2024-2025. En concreto, en la convocatoria de este año han participado 50 docentes nuevos, que se sumarán a los 68 que continúan de cursos anteriores -31 de Infantil y Primaria y 87 de Secundaria-. Asimismo, de estas 118 personas, hay 11 que han realizado dos solicitudes: una por la vía abierta para asesorar, apoyar y formar a otros profesores (59) y otra con un proyecto concreto (70), con lo que el total de solicitudes asciende a 129.

La titular de Educación ha destacado que el acto de hoy es “un reconocimiento a quienes quieren seguir aportando su granito de arena, conscientes de que la experiencia, el conocimiento y la vocación que atesoran son valores a los que la buena educación no puede renunciar. Son docentes que, tras toda una vida dedicada a la enseñanza, deciden seguir colaborando de forma voluntaria con nuestros centros educativos. Un ejemplo de generosidad y de amor a la profesión o, en su caso y mejor dicho, a su vocación”.

El programa continúa obteniendo una valoración excelente o muy buena por parte de todos los grupos implicados. El pasado curso, el 95 % de los profesores honoríficos colaboradores, el 92 % de los centros docentes y el 95 % de la red de formación que lo ha implantado lo califican positivamente. Además, no se han registrado valoraciones negativas en ningún ámbito.