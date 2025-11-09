El PP de León afirma que la CHD elude su responsabilidad en el corte de agua para los huertos urbanos y el cauce ecológico en el Órbigo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El PP de León afirma que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) elude su responsabilidad en el corte del agua para el uso en huertos urbanos en seis municipios del Órbigo y la consecución del cauce ecológico en el Órbigo.

En la respuesta dada a las más de diez preguntas formuladas por las diputadas y los senadores por León se recoge una ‘trazabilidad’ histórica del uso del agua aunque “no se concreta ninguna medida a aplicar al problema generado tras invertirse millones de euros en una modernización” que ha perjudicado a los huertos urbanos y ha secado los cauces históricos.

Tras la manifestación de agosto y las denuncias en los juzgados, la inacción del Gobierno socialista, señala el PP en un comunicado, sigue si dar respuesta a las demandas de la Asociación para la Defensa y Conservación de Riegos de Huerto y Patrimonio Hídrico ni a los vecinos de Benavides de Órbigo, Gualtares, San Feliz de Órbigo, Villares, Hospital, Villarejo y Veguellina de Órbigo, que siguen recogiendo firmas entre los afectados y a los que actualmente ya se han unido casi 100 propietarios.

Pese a las protestas vecinales, añaden, la CHD deja toda responsabilidad en los gestores de la Presa de la Tierra, sin garantizar los niveles hídricos mínimos comprometidos, “provocando un daño ecológico grave al secar presas que han visto a su vegetación y fauna morir”. Además del corte a los huertos, se ven afectados los molinos y el paisaje, algo a lo que la CHD “no aporta respuesta alguna” sin dar importancia a estos otros componentes rurales.

Desde el pasado 15 de mayo, fecha en la que se cortó el agua, la pérdida de patrimonio paisajístico y cultural en los municipios del Órbigo no tiene respuesta y hacer compatible el riego tradicional con la modernización sigue sin entrar en los planes de la CHD ni del Gobierno, concluyen.