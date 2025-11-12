Tres detenidos por robar y estafar 15.000 euros a dos ancianas a las que cuidaban

Publicado por EFE Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a dos mujeres, madre e hija menor de edad, y a un hombre acusados de robar y estafar a dos ancianas para las que la mujer más mayor trabajó durante el mes de agosto, y a las que han causado un perjuicio económico por valor de 15.000 euros.

La mujer se aprovechó de la confianza de las dos mujeres mayores y, durante los quince días que estuvo contratada, les robó dinero, joyas y tarjetas de crédito, que luego su hija, de 17 años, utilizó para realizar compras en comercios y retirar dinero en cajeros automáticos.

Además, la investigación policial ha determinado que la menor vinculó la tarjeta de la víctima a su propio teléfono móvil, por lo que realizaba compras desde el mismo sin necesidad de llevar las tarjetas físicas.

El hombre detenido, que estaba en situación irregular en España lo que ha motivado un expediente de expulsión, está acusado de un delito de receptación por participar de forma activa y consciente de las compras fraudulentas realizadas por las mujeres

También fue el encargado de realizar la venta de las joyas sustraídas en un establecimiento de compraventa.