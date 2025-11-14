Mañueco llama a avanzar por la senda de la excelencia para alcanzar la élite turística europea y mundial

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado este viernes al sector turístico de la Comunidad Autónoma a avanzar por la senda de la excelencia para alcanzar la élite turística europea y mundial.

"Cuento con vosotros como vosotros podéis contar conmigo y con el Gobierno de Castilla y León", ha aseverado el presidente que se ha comprometido a seguir trabajando "mano a mano" con todo el sector para consolidar la "pujanza turística" de la Comunidad Autónoma en el reto de "ir cada día más lejos".

Este es el principal mensaje que ha traslado el presidente de la Junta en su intervención este viernes en la inauguración de la Feria de Turismo Interior INTUR que coincide por segundo año consecutivo con la Feria de Turismo Cultural AR-PA, en una apuesta por sumar esfuerzos y sinergias para fomentar todas las fortalezas turísticas de Castilla y León en ese objetivo de consolidar el "liderazgo" de la Comunidad.

A modo de ejemplo de esos buenos datos, el presidente de la Junta ha destacado que Castilla y León ha registrado un aumento del 9,37 por ciento de turistas extranjeros entre enero y septiembre y que el gasto turístico se incrementó un 5,4 por ciento respecto a 2024.

A esto ha añadido que Castilla y León ha alcanzado "cifras históricas" de afiliados a la Seguridad Social vinculados a esta actividad, con 82.000 en agosto en lo que ha considerado un "récord absoluto".

"Aquí hay mucho que exhibir", ha reivindicado el presidente de la Junta que ha destacado que este mismo viernes se ha publicado en el BOCyL la declaración de diez nuevas fiestas de Interés Turístico de Castilla y León.

Se trata en concreto de los Carnavales de Piedralaves (Ávila), del Festival del Botillo de la Villa de Fabero (León), del Día de Roma de Becilla de Valderaduey (Valladolid), de la Fiesta de la Salchicha de Zaratán (Valladolid), de la Trovada de Habaneras de Mayorga (Valladolid), de los Los Cencerrones de Abejera de Riofrío de Aliste (Zamora), de las Danzas del Paloteo de San Leonardo de Yagüe (Soria), de la Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega (León), de la Fiesta del Traslado del Arca (entre Almarza y San Andrés, en Soria, y de la Procesión del Santo Entierro o Procesión del Silencio del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

El presidente de la Junta ha destacado además que Castilla y León cuenta con una oferta hotelera, enológica y gastronómica "de primer nivel", con más de 60 figuras de calidad de productos agroalimentarios, 17 denominaciones de origen y ha recordado que la Comunidad tiene tres ciudades y nueve bienes que son Patrimonio Mundial y una amplia red de espacios naturales.

También ha hecho referencia a la enogastronomía, al turismo micológico, a Las Edades del Hombre y a más de 150 Fiestas de Interés Turístico.

Por otro lado, ha llamado a seguir impulsando la proyección turística de Castilla y León y ha recordado que el proyecto de Presupuestos para 2026 destina 52 millones de euros a la protección, conservación y restauración del patrimonio cultural y más de 57 millones para crear, fortalecer, gestionar, promocionar y comercializar los destinos y productos turísticos de la Comunidad, entre otras partidas.