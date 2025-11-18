La oposición suma la mayoría en CyL y le tumba las Cuentas a Mañueco

Publicado por Ical / efe Valladolid Creado: Actualizado:

Los grupos de la oposición suman mayoría para rechazar en las Cortes con sus cuatro enmiendas a la totalidad el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, por lo que en el pleno del próximo jueves, 20 de noviembre, será devuelto previsiblemente a la Junta.

El Grupo Socialista, Vox, UPL, Soria Ya y el Mixto defenderán el jueves la devolución del proyecto de presupuestos a la Junta ante el pleno en el que al menos sólo el PP y los procuradores no adscritos —Javier Teira y Ana Rosa Hernando— defenderán su continuidad en la cámara, con la duda de qué votará el representante de Por Ávila Pedro Pascual.

Las cuatro enmiendas de totalidad, que se votan de forma conjunta en un sólo acto, hacen que las cuentas estén condenadas al fracaso ya, porque los grupos de la oposición suman una mayoría muy amplia (47 votos), por lo que de mantenerse esta escenario, los Presupuestos no entrarán en la siguiente fase, la del debate de las enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda y, posteriormente, en el pleno reservado el 22 y 23 de diciembre. Los socialistas ya tiene listas unas mil y la UPL también una batería por si finalmente las Cuentas salieran en este trámite.

Los socialistas siguieron el guion anunciado y presentaron su iniciativa para que el Presupuesto sea devuelto a la Junta. El secretario del Grupo Socialista, Pedro González, pidió al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que dimita al día siguiente y convoque elecciones «lo antes posible» porque se encuentra en la «soledad más absoluta». Los socialistas aluden en su enmienda a la «inexplicable negligencia» que provocó que la Mesa de las Cortes rechazara por razones jurídicas iniciar la tramitación de las cuentas en un primer momento, así como a la ausencia de una ley de medidas, lo que denota para ellos una «improvisación total» y deja al presupuesto «totalmente cojo». Además, defienden que incide en los «defectos» de años anteriores y que no corrige las necesidades de Castilla y León.

Desde Vox, su portavoz parlamentario David Hierro explicó que han presentado la enmienda a la totalidad una vez que el presidente de la Junta no ha asumido sus propuestas en una declaración pública, un «ejercicio de buena voluntad», que en su opinión sí ha mostrado el Partido Popular de Valencia que negocia con ellos un pacto de gobierno. Además, argumentó que su partido no «chantajea» al PP y citó los acuerdos alcanzados en Murcia, Baleares o la Comunidad Valenciana, que ha avalado el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Este desacuerdo entre el PP y Vox llega en un momento clave de las conversaciones que mantienen ambos partidos en la Comunidad Valenciana para que los populares mantengan el Gobierno en ese territorio y evitar las elecciones, según han apuntado fuentes parlamentarias de Vox en Castilla y León, quienes cuestionan que en otros territorios el PP sí llegue a acuerdos con propuestas similares a las planteadas en la Comunidad.

El Grupo UPL-Soria YA registró ayer a primera hora la enmienda a la totalidad. Los leonesistas mantienen su rechazo a los Presupuestos y desde Soria Ya aseguran que también lo harán «si no hay cambios». Los procuradores Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea, ex de Ciudadanos, firman la enmienda a la totalidad del Grupo Mixto, como había adelantado días atrás. Diferente posición tiene el abulense Pedro Pascual, quien dejó la puerta abierta a facilitar la tramitacsperaré hasta ver cómo van las enmiendas a la totalidad», dijo.

Las posiciones quedaron claras ayer en Castilla y León. Mañueco está más que nunca en total minoría.