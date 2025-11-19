Jueves: una tarde para darse contra un muro

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León debatirán el jueves, a partir de las 16 horas, el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC), que se enfrentará al muro de las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos de la oposición, con lo que previsiblemente será devuelto a la Junta.

Tras la celebración de la Junta de Portavoces este martes para establecer el orden del día del Pleno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, presentará el proyecto por un tiempo de 15 minutos. A continuación se debatirá cada una de las cuatro enmiendas. Inicia su turno el Grupo Socialista, que dispone de un turno a favor de 15 minutos, al que le seguirá otro en contra del PP por el mismo periodo de tiempo, además de una réplica y una dúplica de siete minutos y medio en cada caso.

Mismo guion para la enmienda a la totalidad presentada por Vox, con lo que cada debate supondrá un tiempo aproximado de 45 minutos. Le seguirá la presentada por el Grupo UPL-Soria Ya y la ha registrado por el Mixto. En estos últimos dos casos, los diferentes partidos políticos que componente cada uno de los dos grupos parlamentarios compartirán turno.

Por último, se procederá a una única votación de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas. Tras ello, existirá un turno de explicación de voto de los procuradores que no hayan votado de la forma anunciada por el portavoz de su grupo parlamentarios, con un tiempo de 2,5 minutos. Los dos no adscritos, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, contarán con un tiempo de un minuto cada uno.

A día de hoy, y si no hay sorpresas, los grupos de la oposición suman mayoría para rechazar en las Cortes con sus cuatro enmiendas a la totalidad el proyecto. Al menos sólo el PP y los dos procuradores no adscritos defenderán su continuidad en la cámara, con la duda de qué votará el representante de Por Ávila, Pedro Pascual. Con ello finalizará una tramitación parlamentaria que arrancó el pasado 30 de octubre tras admitirse a trámite y que siguió con las comparecencias de los consejeros.

No obstante, las cuatro enmiendas de totalidad, que se votan de forma conjunta en un sólo acto, hacen que las cuentas estén condenadas al fracaso ya, porque los grupos de la oposición suman una mayoría muy amplia (47 votos), por lo que de mantenerse este escenario, los presupuestos no entrarán en la siguiente fase, la del debate de las enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda y, posteriormente, en el pleno reservado el 22 y 23 de diciembre, aunque los socialistas ya tiene listas en torno a un millar.