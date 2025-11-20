Mañueco juega hoy la prórroga

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firma el protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad, para el desarrollo de un Distrito Tecnológico, ayer.Susana Martín

El pleno de las Cortes de Castilla y León debatirá y votará hoy las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición al proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2026, lo que puede conllevar que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco (PP) tenga que prorrogar nuevamente las cuentas, como ya hizo con las de 2024 aprobadas aún junto a Vox. Estas votaciones llegan entre críticas generalizadas de PSOE, Vox, UPL, Soria Ya y el Grupo Mixto, que se han quejado de la falta de respuesta de Mañueco a las propuestas de acuerdo realizadas en las últimas semanas y en los últimos días, mientras que el presidente se ha limitado a pedir a los grupos de la oposición que retiren las enmiendas de totalidad para que puedan hablar de enmiendas parciales.

El PSOE ha reprochado al presidente que no haya aceptado la propuesta socialista de sentarse con el líder autonómico de esta formación, Carlos Martínez, para tratar de alcanzar un acuerdo amplio sobre los presupuestos, a la vez que ha cuestionado que la Junta no haya presentado siquiera la ley de medidas fiscales de acompañamiento a las cuentas. "Es el mayor ejercicio de infantilismo político que hay en España", le ha reprochado en los últimos días el portavoz de Vox, David Hierro, representante del exsocio de gobierno de Mañueco, a quien ha comparado con un personaje de la serie «El chavo del 8» por llevar «años pidiendo pelotas cuadradas».

Con estos mimbres, el proyecto de ley de Presupuestos será devuelto a la Junta de Castilla y León si los procuradores de todos los grupos que han anunciado enmiendas a la totalidad mantienen esa postura, ya que se realizará una única votación para decidir esa previsible derrota del PP, que únicamente cuenta con sus 31 votos, a expensas de lo que finalmente hagan los dos procuradores no adscritos —ex de Vox— y el representante de Por Ávila —Grupo Mixto-, que es partidario de hablar de enmiendas parciales.

Estos potenciales 34 votos se toparían con los 47 que sumarían PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y dos de los integrantes del Grupo Mixto —Pablo Fernández (UP) y Francisco Igea-, y las cuentas serían rechazadas. El rechazo a las cuentas y la previsible prórroga llega en Castilla y León con la legislatura casi agotada y a sólo cuatro meses de la convocatoria electoral anunciada por Mañueco para marzo, lo que también ha dificultado la posibilidad de acuerdos presupeustarios, entre acusaciones mutuas de electoralismo.

El pleno de mañana arrancará a las cuatro de la tarde con la intervención del consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que fue quien se reunió con los grupos parlamentarios el viernes y el sábado de la pasada semana, pero sin conseguir apoyos para la votación y ni siquiera contestar a sus interlocutores en los días siguientes. Será una intervención de quince minutos a la que seguirá el debate de las enmiendas de totalidad, por lo que tomarán la palabra los grupos que las han registrado y recibirán réplica del PP, que se opone a esas enmiendas.Habrá un minuto para dos no adscritos