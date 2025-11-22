El PSOE lamenta la muerte de dos mineros en Asturias y defiende el futuro para las cuencas

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública Óscar López, durante su intervención este sábado en las jornadas 'La universidad pública, motor de la igualdad y futuro de la Comunidad de Madrid.EFE/ Rodrigo Jiménez

El acto de clausura de la IV Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León ha arrancado con un minuto de silencio para recordar y lamentar la muerte de dos trabajadores en una mina de Cangas del Narcea (Asturias).

En un acto en el que participan el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la dirigente socialista europea Iratxe García, y el secretario autonómico, Carlos Martínez, el PSOE ha entonado el himno minero para acercarse al "alma de la cuenca minera".

Los dos mineros, Óscar Díaz Rodríguez, vecino de Cangas del Narcea, y Anilson Soares de Brito, de Villablino (León), fallecieron sepultados por un derrumbe ocurrido la tarde del viernes en la mina de antracita de Tyc Narcea, en la localidad canguesa de Vega de Rengos, en el suroccidente asturiano.

"Las cuencas mineras de Asturias y Castilla y León lloran", ha remarcado Iratxe García, antes de anunciar el minuto de silencio con el que han mostrado su apoyo a las familias.EFE

