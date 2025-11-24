La reunión clandestina de leoneses en Madrid que ya es viral donde comer bien es solo el principio

El edificio de la Casa de León en la calle del Pez, sede cultural y social de los leoneses en Madrid desde 1963Casa de León

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Madrid acoge desde 1951 una institución que se define a sí misma como la embajada de la provincia de León en la capital. Se trata de la 'Casa de León', ubicada en el número 6 de la calle del Pez, en el barrio de Universidad. Fundada hace más de siete décadas por un grupo de leoneses residentes en la capital, la entidad ha mantenido viva la conexión con su tierra a través de eventos culturales, actividades sociales y gastronomía tradicional. En la actualidad, una de sus citas más esperadas es 'Entre cortos y tapinas', un encuentro mensual que convoca a decenas de leoneses y amigos de León en torno al vino, la cecina y la conversación. Una tradición contemporánea que se ha hecho viral y en la que comer bien es solo el principio.

«Sentirte como en casa cuando estás fuera de ella no tiene precio», confiesa uno de los asistentes al evento, en un vídeo viral que ha reactivado el interés por este espacio histórico.

'Casa de León' en Madrid: la embajada no oficial de León

La 'Casa de León' no es nueva (su primera sede estuvo en el Paseo de Recoletos), pero está viviendo una revitalización intergeneracional. Como explicaba uno de los portavoces durante el evento, "ya se ven muchas caras jóvenes" y eso ha inyectado nueva vida al proyecto. No es casualidad que el último evento contara con invitados de lujo como el humorista Leo Harlem.

La 'Casa de León' en Madrid, con su decoración castiza y detalles regionales, se encuentra muy próxima a la Gran Vía, en pleno centro de Madrid. Abre de lunes a viernes, habitualmente de 17:00 a 21:00, y ofrece la posibilidad de hacerse socio para acceder a sus eventos, servicios y espacios. Sus salas acogen desde reuniones privadas hasta exposiciones, presentaciones de libros, conciertos o tertulias. Incluso es posible reservarlas para celebraciones personales o encuentros profesionales. Todo, con el inconfundible sello leonés.

«Podrás asistir a eventos, incluirte en listados de empresas y servicios, acceder a promociones e incluso utilizar el edificio para tus actividades», según informa la institución.

'Entre cortos y tapinas': un plan de jueves que ya es leyenda

La cita estrella de la actualidad es sin duda 'Entre cortos y tapinas', un evento que se celebra el segundo jueves de cada mes y que ha conquistado las redes sociales. Por 15 euros, los asistentes disfrutan de vino, cerveza, empanada, morcilla con manzana, cecina, chorizo, tortilla y otras delicias de la tierra, todo servido en un ambiente de tertulia y comunidad.

Y aunque no seas leonés, también estás invitado. No solo acoge a leoneses, también a todos los que sienten admiración por esa tierra o desean conocerla mejor.

Si aún no conoces este rincón, ya lo sabes: cada segundo jueves del mes, apunta en la agenda una cita con León… en Madrid.



