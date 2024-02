«Somos probablemente la Casa de León más activa de toda España»

Publicado por Miguel Ángel Zamora León Verificado por Creado: Actualizado:

Inmersa en una vorágine de actividad diaria, la Casa de León en Asturias se tiene «probablemente por la más activa» de las que representan los valores leoneses del Viejo Reino en el territorio nacional. Acaba de cumplir la institución 40 años de vida y los que le quedan por delante son muchos más.

—¿Cuál es el estado de salud de la Casa ahora mismo?

—Estamos más brillantes que nunca, hemos superado una crisis social por culpa de la pandemia que se agravó cuando unos meses antes falleció el anterior presidente. Hubo muchas bajas de socios que fallecieron y otras de gente que no eran propietarios, tuvimos un problema de financiación, pero ahora estamos en una buena situación económica y crecemos a nivel de socios.

—¿Cuál es la condición que define fundamentalmente a la Casa de León en Asturias?

—Tenemos la vida social más intensa de todas las casas de León, en el país que yo conozco. Hay gente de Gijón que viene a jugar la partida, otros que disfruten de la barra del bar con los productos de León. Hay un primer grupo de gente que juega por la mañana y otro por la tarde. Estamos todos los días y quiero poner en valor esta particularidad que tenemos porque somos de vida social continua, no abrimos solamente para una ocurrencia. Excepto de agosto que nos vamos de vacaciones, siempre hay 60 personas permanentemente.

—¿Cuánta gente conforma la masa social ahora mismo?

—Estamos entre 120 y 125 socios. Hace poco nos vino un leones de 92 años para hacerse socio.Las zonas de las partidas de cartas en los bares se están perdiendo y nosotros lo estamos recuperando para tener más gente. En nuestras instalaciones está en la Avenida de la Costa número 87 de Gijón. Tenemos toda una planta entera.

José María Fernández Chimeno, en la presentación de su libro. CASA DE LEÓN EN ASTURIAS

—¿Cuáles son las primeras referencias de la creación de la Casa?

—Guardo una página de Diario de León del 27 de diciembre de 1983, que da cuenta de que empezábamos a funcionar ya entonces. Llevo 15 años en la sociedad, me acerqué y desde entonces ya no me he vuelto a alejar nunca más.

—¿Qué iniciativas definen el hacer diario de su tarea?

—Tenemos proyectos constantemente para hacer cosas. No se trata de ir sobreviviendo en el día día. Tenemos unas instalaciones centrales en Gijón, tenemos las celebraciones del Botillo que será la tercera semana de marzo, y atraemos a más de un centenar de personas esos días. También celebramos las fiestas patronales en octubre, que las llamamos las fiestas de la Virgen del Camino. Celebramos el desfile pendones con un pregón, tenemos un filandón que organiza habitualmente Pedro Trapiello, también promocionamos todos los temas leoneses y hay un desfile de pendones muy conocido que intentamos el año pasado que viniera una representación de una comarca leonesa. También lo intentamos el año pasado con La Bañeza, para que viniera la nueva corporación. La asociación de pendones Reino de León trajo 25 ejemplares. Se está convirtiendo en un clásico.

—¿Gozan de la difusión necesaria para las actividades que realizan?

—Los periódicos asturianos también suelen hacerse eco de nuestras actividades. Diario de León es el único periódico que recibimos de forma directa. La gente está muy pendiente incluso de los ejemplares de días anteriores. Están deseando leerlo para conocer las noticias de la provincia. Cada uno de los que viene por aquí quiere saber de su vida y de su comarca.