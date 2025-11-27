Mañueco insta a la ministra Rodríguez a aportar 306,14M para vivienda en CyL como prometió

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha remitido una carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que muestra su preocupación por las inexactitudes en las declaraciones realizadas por la ministra en sus recientes visitas a la Comunidad. En la misma, afirma que no es admisible asegurar que la Junta no aporta recursos en las promociones de vivienda de alquiler asequibles en Castilla y León.

Fernández Mañueco expone en esta carta los datos precisos que acreditan la realidad y considera imprescindible que sean difundidos con rigor. De hecho, el presidente recuerda que una parte minoritaria de estas promociones se acoge a programas del Plan de Recuperación.

En concreto, de los 54,3 millones de euros transferidos a Castilla y León procedentes de los fondos Next Generation, la Junta ha destinado a este fin 50,1 millones, y ha añadido 86,6 millones de recursos propios. Como resultado, la financiación europea representa el 36,65 % del montante total de las quince promociones en ejecución, asumiendo la Junta el 63,35 % restante, y ello únicamente en las promociones cofinanciadas, puesto que existen numerosas obras en las que la financiación es asumida por el Gobierno de Castilla y León de forma íntegra.

En relación con el Plan Estatal de Vivienda 2022–2025, Fernández Mañueco critica la afirmación por parte de la ministra cuando asegura que "tres de cada cuatro euros invertidos en vivienda corresponden al Gobierno central". En la carta, el presidente de la Junta destaca que, frente a los 77,92 millones comprometidos por el Ministerio, el Ejecutivo de Castilla y León ha aportado ya 126,69 millones, y que incluso sumando el Bono Joven estatal, ambas administraciones contribuirían al 50 %. Además, recuerda que, en esta legislatura el Gobierno autonómico ha destinado 443 millones de euros adicionales a distintas políticas de vivienda, desmintiendo así la supuesta aportación mayoritaria por parte del Ejecutivo central.

Fernández Mañueco señala que, si realmente la ministra sostiene que el Gobierno de España aporta tres de cada cuatro euros en vivienda en Castilla y León, la Comunidad agradecería la aportación de los 306,14 millones que faltan y que permitirían alcanzar dicha proporción.

Finalmente, el presidente recuerda que el Ejecutivo autonómico apuesta por el diálogo y la colaboración entre administraciones para facilitar el acceso a la vivienda a las personas de Castilla y León.