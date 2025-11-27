CyL amplía hasta el 2 de enero las restricciones y permite las ferias sin ganado bovino

La cecina de chivo de Vegacervera es un exponente de dinamización económica para toda una comarca, para una provincia, por extensión; por ser un producto con Marca de Garantía, porque encierra el condimento de la tradición que eleva hacia la proyección del futuro. La celebración de la feria es el mejor incentivo posible para visitar este enclave de la montaña central de León, en el valle del Torío, enmarcado entre montes que son el ecosistema moldeado por el ganado. La materia prima que impulsa el progreso.

La Junta de Castilla y León ampliará hasta el 2 de enero las medidas de prevención y protección frente a la dermatosis nodular contagiosa, según ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha detallado que la principal flexibilización de la nueva resolución será permitir la celebración de ferias animales pero sin ganado bovino.

Fernández Carriedo ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará este viernes las nuevas restricciones y detallará que a partir del lunes se podrán celebrar mercados y ferias de cualquier especie animal, excepto el ganado bovino, que seguirá sujeto a restricciones por esta enfermedad vírica.

Hasta ahora estaba prohibida la celebración de ferias y mercados para todas las especies, pero con esta nueva autorización se suavizan las restricciones para evitar la propagación del virus, y se mantienen las limitaciones únicamente para el ganado bovino, foco principal de la enfermedad.