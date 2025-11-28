Mañueco insta a la ministra a aportar 306,14 millones más a vivienda en CyL

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, remitió una carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que mostró su preocupación por las «inexactitudes» de las que acusó a la ministra por las declaraciones realizadas en sus recientes visitas a la Comunidad, y le pidió aportar 306,14 millones de euros más a vivienda en Castilla y León para «cumplir sus propias declaraciones».

En la misiva, tal y como informa la Junta de Castilla y León a través de un comunicado remitido a Ical, Mañueco afirma que «no es admisible asegurar que la Junta no aporta recursos en las promociones de vivienda de alquiler asequibles en Castilla y León».

El presidente de la Junta expone en esta carta los datos precisos que «acreditan la realidad» y considera «imprescindible» que sean difundidos «con rigor». De hecho, el presidente autonómico recuerda que una parte minoritaria de estas promociones visitadas por la ministra en la Comunidad se acoge a programas del Plan de Recuperación. En concreto, de los 54,3 millones de euros transferidos a Castilla y León procedentes de los fondos Next Generation, la Junta ha destinado a este fin 50,1 millones, y ha añadido 86,6 millones de recursos propios. Como resultado, la financiación europea representa el 36,65 por ciento del montante total de las quince promociones en ejecución, asumiendo la Junta el 63,35 por ciento restante. Y ello «únicamente en las promociones cofinanciadas», según el presidente autonómico, puesto que «existen numerosas obras» en las que la financiación es asumida por el Gobierno de Castilla y León «de forma íntegra».

En relación con el Plan Estatal de Vivienda 2022–2025, Fernández Mañueco criticó la afirmación por parte de la ministra de que «tres de cada cuatro euros invertidos en vivienda corresponden al Gobierno central». En la carta, el presidente de la Junta destaca que, frente a los 77,92 millones comprometidos por el Ministerio, el Ejecutivo de Castilla y León ha aportado ya 126,69 millones, y que incluso sumando el Bono Joven estatal, ambas administraciones contribuirían al 50%.

gASTO DE LA jUNTA

Además, Mañueco recuerda en la carta que, en esta legislatura, el Gobierno autonómico ha destinado 443 millones de euros adicionales a distintas políticas de vivienda, desmintiendo así la supuesta aportación mayoritaria por parte del Ejecutivo central. Fernández Mañueco señala que «si realmente la ministra sostiene que el Gobierno de España aporta tres de cada cuatro euros en vivienda en Castilla y León, la Comunidad agradecería la aportación de los 306,14 millones que faltan y que permitirían alcanzar dicha proporción».

