Iberdrola hace a CyL líder en almacenamiento energético

Iberdrola recibirá ayudas de más de 170 millones de euros para construir proyectos de almacenamiento, de la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciadas con fondos Feder 2021-2027, otorgados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). En concreto, la compañía destinará 130 millones a cofinanciar 11 baterías BESS, 22 millones a tres proyectos industriales de almacenamiento térmico y 18 millones a la ampliación de la capacidad de un proyecto de bombeo. Castilla y León será protagonista en el desarrollo del almacenamiento energético con dos baterías estratégicas: una en la planta fotovoltaica palentina Virgen de Areños III y otra en el parque eólico burgalés Iglesias. Estas instalaciones forman parte de un conjunto que incluye sistemas en Extremadura (4), Galicia (3), Asturias (1) y Andalucía (1), todos con una potencia media de 35-40 MW. Diez de ellos contarán con acceso compartido para aprovechar sinergias entre proyectos. Además, cinco se hibridarán con tecnología fotovoltaica y cinco con eólica, mientras que uno será stand-alone, operando de manera independiente como sistema de almacenamiento autónomo. Los tres proyectos industriales de almacenamiento térmico suman una capacidad de 190 MWht y se situarán en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia. Iberdrola impulsa el almacenamiento energético eficiente como una de las palancas clave para la electrificación, la descarbonización y la transición energética. Para ello, apuesta por el almacenamiento a gran escala, a través de centrales hidroeléctricas de bombeo, y por el almacenamiento a pequeña escala. La compañía es líder en almacenamiento de energía a través de la generación hidroeléctrica y de bombeo, con 4,5 GW de potencia instalada. Entre las centrales hidroeléctricas de bombeo están La Muela, Villarino, Támega y Santiago-Sil-Xares. Iberdrola ha sido también pionera en el desarrollo de almacenamiento de energía eléctrica con baterías de ion litio. Actualmente, Iberdrola tiene seis baterías más en estado avanzado de construcción en Castilla y León —Revilla Vallejera—, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía, reconocidas como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.

