Fernández Mañueco, al PSOE: «Suspenso en feminismo, sobresaliente en cinismo»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió «un alto grado de cumplimiento de los compromisos» de su gobierno y su buena gestión, que los indicadores «externos e independientes» avalan en servicios sociales, educación y en el ámbito económico y de la gestión de los servicios públicos. Un camino en el que hay asuntos pendientes, como la Ley de Violencia de Género, reconoció. «Le pedí a ustedes (al PSOE) que no buscaran excusas y que no la bloquearan. Y encontraron las excusas, la bloquearon y además tuvieron de su lado a sus nuevos socios de Vox». «Es pura hipocresía. En el PSOE no están para dar lecciones de protección a las mujeres. Suspenso en feminismo, sobresaliente en cinismo».

Fernández Mañueco respondió a la portavoz del PSOE, Patricia Gómez Urbán, quien le preguntó si considera que ha cumplido con Castilla y León, en un pleno que «se le ha hecho bola». «Tenía otra ruta y quería estar vendiendo nueces en Salamanca, Segovia, menos venir al pleno a dar explicaciones a los castellanos y leoneses», lamentó para concluir que con su gestión «no ha protegido ni a nuestro entorno ni a nuestra gente». El presidente recordó que Castilla y León es líder en Educación; con una educación gratuita de cero a 16 años; en dependencia y servicios sociales, con una teleasistencia avanzada con más de 62.000 usuarios nuevos; con la segunda mejor sanidad, donde han bajado las listas de espera; se cuenta con la mejor ratio de médicos de Atención Primaria de toda España, y se duplica la media nacional en alta tecnología y en innovación sanitaria. «Somos, de hecho, la región europea, la comunidad autónoma, que más ha crecido en innovación según la propia Comisión Europea en el último informe del 2018 al 2025. Lo nuestro es cumplir». La socialista le reprochó que en seis años al frente de la Junta lo que ha logrado han sido «más de 200.000 hectáreas quemadas, ocho fallecidos, una desgracia humana, fruto de su soberbia y de su incompetencia». «Usted, señor Mañueco, no ha protegido ni a nuestro entorno ni a nuestra gente», a la que acusó de expulsarla. La socialista le recordó, entre otros incumplimientos, que en 2019 prometió transporte escolar para los estudiantes de FP, que seis años después están a la espera, a lo que le reconoció que, sí, que los docentes de Castilla y León son los mejor valorados, sin embargo, «son los peor pagados», con una media de diferencia de 500 euros mensuales, «pero usted dice que cumple». Gómez también le preguntó que en «qué cajón» está la ley de vivienda y le reprochó permitir que el precio de los alquileres suba un 67 por ciento y que el precio del alquiler de la vivienda pública protegida se encarezca 150 euros.

