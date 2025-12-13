Carlos Martínez sitúa el feminismo como el "pilar central" del proyecto del PSCyL: "Ante el machismo no cabe la tibieza"

El secretario general del PSOECyL y candidato de la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en la Asamblea Extraordinaria del PSOE de Soria.PSOE

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha situado el feminismo como el "pilar central" de su proyecto político en las políticas públicas, en los presupuestos, en las instituciones, en la organización y en el comportamiento diario en la Comunidad, al tiempo que ha asegurado que "ante el machismo no cabe la tibieza, cabe la acción".

Así lo ha señalado momentos antes de participar en la Asamblea Extraordinaria de los socialistas de Soria, donde ha incidido en que los cambios sociales se hacen realidad mediante las políticas públicas.

"El cambio estructural no se hace solo desde los partidos, se hace desde las instituciones", ha remarcado, un punto en el que ha destacado la importancia de los gobiernos que crean servicios públicos, que refuerzan la red de cuidados, que protegen a las víctimas, que garantizan derechos reproductivos, que aseguran igualdad salarial, que abren oportunidades laborales y que no recortan las políticas de igualdad.

Además, ha explicado que, gobernar Castilla y León desde el feminismo significa transformar la realidad cotidiana de las mujeres, especialmente de aquellas del mundo rural: "Significa cuidados, empleo digno, autonomía económica, servicios públicos, protección frente a la violencia y corresponsabilidad real".

En la misma línea, ha remarcado que significa igualdad entre mujeres y hombres, pero también igualdad territorial, igualdad de oportunidades y dignidad.

"Ante el machismo no cabe la tibieza, cabe la acción. Ante la nada, no cabe la resignación, cabe gobernar", ha incidido Martínez en un discurso en el que ha vuelto a reivindicar la necesidad de que la sociedad de Castilla y León se atreva al cambio "profundo" que necesita. "Castilla y León tiene derecho a quedarse, a crecer y a decidir su futuro", ha concluido.